Conceicao-Milan, ore decisive per il futuro del tecnico: svolta a un passo. Oggi, infatti, potrebbe essere una giornata decisiva della trattativa.

La stagione del Milan si chiuderà sicuramente senza trofei. Nelle ultime giornate che mancano alla fine del campionato, gli uomini di Pioli dovranno cercare di tornare alla vittoria per consolidare il secondo posto in classifica. I rossoneri non vincono in campionato da oltre un mese e le recenti prestazioni hanno portato alla protesta da parte della Curva Sud. Il tifo organizzato milanista, nel corso dell’ultima partita casalinga contro il Genoa, ha esposto diversi striscioni, chiedendo di fatto un progetto vincente alla società.

Serviranno dunque mosse importanti nel corso dell’estate per fare in modo che il Milan della prossima stagione sia diverso da quello visto nel corso di questi mesi. In Via Aldo Rossi le idee sono ben chiare: terminare il percorso con Pioli e scegliere un uomo nuovo al comando, una persona che sia in grado di portare nuovi stimoli e nuove idee di gioco. Nelle scorse settimane si era parlato tanto di Lopetegui ma nelle ultime ore ha preso quota Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto.

Milan-Conceicao, manca l’incontro con Villas-Boas per liberarsi