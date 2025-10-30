Caos Milan-Como, Abodi ribalta di nuovo tutto: bordata a sorpresa

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha criticato duramente la scelta di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, evidenziando il sacrificio per i tifosi e il mancato rispetto verso di loro. Le sue parole, pronunciate a Roma durante il Premio De Sanctis, arrivano dopo la decisione della Lega Serie A. Il concetto è chiaro: va bene cogliere opportunità positive, ma rimane la necessità di un approccio più inclusivo per il futuro.

Milan – Como, Abodi non ci sta

Abodi ha riconosciuto il diritto di tutti a esprimere opinioni sulla partita lontana dall’Italia, trovando dei lati positivi:

“Ognuno esprime il proprio pensiero. l scelta della Lega penso stia nelle sue possibilità e bisogna coglierne gli aspetti positivi della scelta della Lega. Si tratta di un evento speciale e irripetibile, ma spero ci sia la sensibilità per mitigare l’impatto sui tifosi”

Il sacrificio dei tifosi

Abodi non ha mancato, però, di ricordare il peso economico e emotivo per i tifosi di una simile scelta:

“Certo, manca il rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c’è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico. Credo che quello che lamentino i tifosi è che non se ne tenga conto”.

Dove si giocherà Milan-Como? A Perth, il 18 gennaio 2026, con fuso orario australiano.

Come hanno reagito i tifosi del Milan? Male, protestando contro la decisione.