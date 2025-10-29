“Manca un giallo doveroso”: Atalanta-Milan, l’analisi fa imbestialire i tifosi

Il pareggio dell’Atalanta contro il Milan è arrivato grazie alla rete di Ademola Lookman. Il nigeriano aveva siglato il suo ultimo gol a maggio. Tuttavia, pochi minuti prima di mettere il pallone alle spalle di Maignan, l’attaccante di Juric ha rischiato l’espulsione con un brusco intervento su Fofana. Il direttore di gara, però, non ha estratto neanche il cartellino giallo.

Atalanta-Milan, Lookman rischia l’espulsione: manca sicuramente il giallo

L’analisi dell’episodio fatta su ‘Gazzetta dello Sport’ è molto chiara: Lookman interviene a tacchetti esposti, strisciando tibia e collo del piede di Fofana, rischiando il cartellino rosso. Il problema principale, però, è che Daniele Doveri non abbia ammonito il giocatore. Questo l’episodio più controverso della partita, che tutto sommato è stata condotta in maniera corretta dalla classe arbitrale.