Cassano, ennesimo attacco a Leao: questa volta ha esagerato davvero

Leao si dispera dopo aver sprecato un'occasione da gol contro la Juventus

Un Antonio Cassano senza freni quello intervenuto alla trasmissione ‘El Viva Futbol’ con Daniele Adani e Nicola Ventola. Commentando la prestazione di Rafael Leao, l’ex calciatore ha attaccato duramente l’attaccante portoghese, autore secondo lui di una prestazione non all’altezza nonostante la doppietta che è stata decisiva ai fini del risultato e dei tre punti del Milan.

Cassano e la stoccata a Leao: “Inguardabile”

Antonio Cassano ha attaccato duramente Rafael Leao, reo di aver fatto una partita non all’altezza e di essere favorito dalla stampa, che lo elogia, a detta dell’ex calciatore, ingiustamente.

“Cari giornalisti incompetenti della Gazzetta, perché danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juve e 7.5 a Leao che a parte i gol ha fatto una partita inguardabile“.

Leao esulta dopo gol in Coppa Italia contro il Bari
Rafael Leao esulta verso i tifosi dopo un gol

“Leao nemmeno il piede destro di Greenwood”

Il paragone si è poi spostato a Mason Greenwood, calciatore del Marsiglia di Roberto De Zerbi che tanto sta facendo bene nella sua esperienza in Francia. Secondo Cassano, l’inglese è decisamente più forte e decisivo del portoghese.

“Leao a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”.

Attacco durissimo dunque di Antonio Cassano verso Rafael Leao, tornato al gol dopo diverso tempo e decisivo per i tre punti del Milan, ora in testa alla classifica di Serie A.

