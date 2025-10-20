Cassano, ennesimo attacco a Leao: questa volta ha esagerato davvero

Un Antonio Cassano senza freni quello intervenuto alla trasmissione ‘El Viva Futbol’ con Daniele Adani e Nicola Ventola. Commentando la prestazione di Rafael Leao, l’ex calciatore ha attaccato duramente l’attaccante portoghese, autore secondo lui di una prestazione non all’altezza nonostante la doppietta che è stata decisiva ai fini del risultato e dei tre punti del Milan.

Cassano e la stoccata a Leao: “Inguardabile”

Antonio Cassano ha attaccato duramente Rafael Leao, reo di aver fatto una partita non all’altezza e di essere favorito dalla stampa, che lo elogia, a detta dell’ex calciatore, ingiustamente.

“Cari giornalisti incompetenti della Gazzetta, perché danno 7 a Nico Paz che ha vinto da solo contro la Juve e 7.5 a Leao che a parte i gol ha fatto una partita inguardabile“.

“Leao nemmeno il piede destro di Greenwood”

Il paragone si è poi spostato a Mason Greenwood, calciatore del Marsiglia di Roberto De Zerbi che tanto sta facendo bene nella sua esperienza in Francia. Secondo Cassano, l’inglese è decisamente più forte e decisivo del portoghese.

“Leao a questo non gli pulisce nemmeno il piede destro, che usa solo per calciare i rigori”.

Attacco durissimo dunque di Antonio Cassano verso Rafael Leao, tornato al gol dopo diverso tempo e decisivo per i tre punti del Milan, ora in testa alla classifica di Serie A.