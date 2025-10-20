Milan da impazzire, Allegri è riuscito nell’impresa: “Non succedeva da due anni”

Massimiliano Allegri sorridente sulla panchina del Milan

Il Milan si gode il primato in classifica, in solitaria, dopo la vittoria contro la Fiorentina. Un’iniezione di fiducia di non poco conto per i rossoneri, che ora però sono chiamati a compattarsi ulteriormente in seguito alle cattive notizie che sono arrivate dall’infermeria in questi ultimi giorni. L’obiettivo, così come dichiarato dallo stesso Max Allegri, è quello di recuperare quanti più giocatori in vista della prossima sfida contro il Pisa. Intanto, però, il tecnico livornese può guardare il bicchiere mezzo pieno: in seguito alla vittoria di domenica sera, il Milan porta a casa un dato che, dalle parti di Milanello, mancava da ben due stagioni.

Milan in testa alla classifica in solitaria: non succedeva da due anni

Il Milan può vincere lo Scudetto? Questo è ciò che si chiedono tifosi e addetti ai lavori, ma dalle prime indicazioni si evince come la squadra di Massimiliano Allegri ambisca a lottare, quantomeno, da qui alla fine del campionato di Serie A. D’altronde, non è un caso che dopo due anni i rossoneri sono in testa alla classifica in solitaria, uno scenario che non si verificava dalla stagione 2023 – 2024, così come sottolineato da OptaPaolo su X.

Massimiliano Allegri (tecnico del Milan) guarda il campo, sorridendo, dalla panchina – La Presse – spaziomilan.it

Al netto di ogni scaramanzia, la sensazione è che il Diavolo possa realmente dare del filo da torcere al vertice della classifica. Con la speranza, frattanto, che presto possano arrivare novità positive sul fronte degli infortunati.

Francesco Fildi

