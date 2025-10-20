Milan da impazzire, Allegri è riuscito nell’impresa: “Non succedeva da due anni”

Il Milan si gode il primato in classifica, in solitaria, dopo la vittoria contro la Fiorentina. Un’iniezione di fiducia di non poco conto per i rossoneri, che ora però sono chiamati a compattarsi ulteriormente in seguito alle cattive notizie che sono arrivate dall’infermeria in questi ultimi giorni. L’obiettivo, così come dichiarato dallo stesso Max Allegri, è quello di recuperare quanti più giocatori in vista della prossima sfida contro il Pisa. Intanto, però, il tecnico livornese può guardare il bicchiere mezzo pieno: in seguito alla vittoria di domenica sera, il Milan porta a casa un dato che, dalle parti di Milanello, mancava da ben due stagioni.

Milan in testa alla classifica in solitaria: non succedeva da due anni

Il Milan può vincere lo Scudetto? Questo è ciò che si chiedono tifosi e addetti ai lavori, ma dalle prime indicazioni si evince come la squadra di Massimiliano Allegri ambisca a lottare, quantomeno, da qui alla fine del campionato di Serie A. D’altronde, non è un caso che dopo due anni i rossoneri sono in testa alla classifica in solitaria, uno scenario che non si verificava dalla stagione 2023 – 2024, così come sottolineato da OptaPaolo su X.

Al netto di ogni scaramanzia, la sensazione è che il Diavolo possa realmente dare del filo da torcere al vertice della classifica. Con la speranza, frattanto, che presto possano arrivare novità positive sul fronte degli infortunati.