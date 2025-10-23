Clamoroso Como-Milan a Perth: ora cambia tutto, lo scenario spiazza

Dopo la decisione della Liga di annullare l’organizzazione della partita fra Villarreal e Barcellona a Miami prevista per il prossimo 20 dicembre, si riaccende il dibattito sulla gara tra Milan e Como da disputare a Perth. Una decisione motivata dalle proteste di giocatori e tifosi e dalla denuncia del Real Madrid sull’integrità del torneo che apre a nuovi scenari anche per il nostro campionato. La UEFA sarebbe infatti in pressing sulla Lega Serie A per ottenere un passo indietro anche su questo match, previsto per il prossimo febbraio in Australia.

Milan-Como a Perth: Ceferin in pressing sulle Lega Serie A

La mossa della Liga di annullare la sfida tra Barcellona e Villareal a Miami avrebbe spinto Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, a fare pressione sulla Lega Serie A per un possibile ripensamento. Il ‘Corriere della Sera’ sottolinea come adesso i riflettori siano puntati proprio sull’Italia, con i dubbi sul match tra Milan e Como che si sarebbe dovuto disputare il prossimo febbraio a Perth che continuano ad aumentare.

Crescono i dubbi su Milan-Como: posizione chiara della UEFA

Crescono i dubbi sulla partita da disputare a Perth tra Milan e Como. Dopo la decisione della Liga, la UEFA ha infatti ribadito la propria posizione riguardo a questo tipo di scelta: “La nostra posizione riguardo alle partite di campionato giocate all’estero resta chiara”.

Anche Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, ha espresso i suoi dubbi sull’iniziativa: “Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”.

Per il momento va avanti il progetto della Lega di A ma mancano ancora gli ok definitivi dell’Asian Football Confederation e della Fifa.

