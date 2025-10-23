Milan, un recupero per il Pisa ma altri due preoccupano: cresce la preoccupazione a Milanello

Il Milan punta a preservare la prima posizione in classifica: dinanzi al cammino rossonero si pone il Pisa di Gilardino, avversario di modesta portata sulla carta, ma reduce da prestazioni capaci di infastidire big come Atalanta e Napoli. Per questo, il livello d’allerta rimane sempre alto: Allegri avrà bisogno del supporto di tutta la rosa e, in quest’ottica potrà riabbracciare Nkunku in vista dell’impegno di domani. Al contempo, dovrà ancora aspettare per riavere tutta la rosa al completo.

Milan, Nkunku è tornato: come cambia l’attacco

Come riferito dall’edizione quotidiana di ‘Tuttosport’, il Milan può tirare un respiro di sollievo in termini di disponibilità offensive. Infatti, Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo, segnale positivo in seguito all’infortunio rimediato durante la sosta internazionale con la sua Francia che gli ha costretto a saltare il match di domenica scorsa contro la Fiorentina.

Con il suo reintegro, ora il Diavolo potrà contare su un’alternativa importante alla coppia Leao-Gimenez, destinata alla titolarità contro il Pisa. Nkunku partirà dalla panchina ma, fortunatamente, il suo ritorno permette di risolvere almeno parzialmente il problema della ‘coperta corta in avanti’.

Milan, l’emergenza infortuni non è svanita: Loftus e Estupinan ancora out

Malgrado il recupero dell’attaccante transalpino, il Milan dovrà ancora fare a meno di alcuni elementi dell’organico in vista dell’impegno di campionato contro i toscani. Ebbene, mister Allegri non potrà contare ancora sulle disponibilità di Ruben Loftus-Cheek e di Pervis Estupinan, i quali non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici.

In ottica rientro, il centrocampista inglesepotrebbe rivedersi contro l’Atalanta, mentre il terzino è destinato a una fase d’incertezza, senza che vi siano tempistiche precise.