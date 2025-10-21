Milan, Leao torna ad attirare l’attenzione: è successo dopo la Fiorentina

La partita di Leao contro la Fiorentina è finita sulla bocca di tutti, per la buona prestazione del portoghese, tanto che ne ha parlato anche Alessandro Costacurta. L’ex difensore del Milan ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha commentato la stagione dei rossoneri e la crescita appunto di Rafael Leao.

Le parole di Costacurta su Leao

Nel corso dell’intervista, Costacurta ha espresso con chiarezza il suo pensiero sul numero 10 rossonero, protagonista di un avvio di stagione altalenante ma convincente contro la Fiorentina.

“Per me uno come Leão non può mai stare fuori. Ora però avrei fretta: o mi dà risposte o giocano gli altri. In coppia con Pulisic possono far male a tutte le difese.”

Parole che uniscono stima e severità, a testimonianza delle grandi aspettative che l’ex difensore nutre nei confronti del talento portoghese. La presenza di Pulisic (anche se al momento out per infortunio), secondo Costacurta, può esaltare ulteriormente le qualità del portoghese, creando una combinazione offensiva capace di mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia.

Un segnale di crescita di Leao

Nel suo intervento, Costacurta ha riconosciuto anche i progressi mostrati da Leão in queste prime settimane di campionato.

“Già dal primo gol con la Fiorentina c’è stato un miglioramento: Rafa difficilmente prendeva la porta con tiri da fuori area. Anche il rigore è una novità. Positiva o negativa, dipenderà da lui.”

Un giudizio lucido che sottolinea come il rendimento del portoghese dipenda dalla sua continuità mentale più che dalle qualità tecniche, mai messe in discussione.

Il Milan sta attraversando un momento di rilancio dopo un avvio di stagione complesso. Allegri, subentrato in estate, punta sulla solidità e sull’esperienza, ma anche sulla fantasia di giocatori come Leão, Pulisic e Gimenez.

Le parole di Costacurta suonano perciò come un invito alla responsabilità e alla maturità. Il Milan ha bisogno del miglior Leão per ritrovare la costanza di rendimento e puntare ai vertici della Serie A.