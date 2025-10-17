Infortunio Pulisic, quante partite salterà: due big match del Milan a rischio

L’infortunio di Christian Pulisic è una notizia decisamente negativa per il Milan e per tutti i tifosi rossoneri, Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, da rivalutare fra dieci giorni. I tempi di recupero per un simile stop sono di circa 15/20 giorni, complicando molto il proseguo della stagione rossonero.

Tegola Milan: due big match senza la sua stella?

Pulisic salterà certamente le sfide contro Fiorentina e Pisa, ma è molto probabile anche l’assenza per Atalanta-Milan del 28 ottobre. L’americano potrà puntare a recuperare per la partita contro la Roma del 2 novembre, ma anche quella è da ritenersi a rischio. Più probabile, invece, un recupero per la sfida contro il Parma dell’8 novembre.

Le alternative a disposizione di Allegri

Si tratta di una vera e propria doccia fredda per Massimiliano Allegri, che è ora chiamato a studiare come sostituire un giocatore così importante come Pulisic. Contro la Fiorentina, si fa largo l’ipotesi di Loftus-Cheek seconda punta alle spalle di Leao per sosituirlo, considerando anche le condizioni non perfette di Nkunku e la stanchezza di Gimenez per gli impegni internazionali.

Per le prossime gare, invece, è molto probabile che siano proprio i tre attaccanti a giocarsi il posto rimasto vacante da Pulisic, con un ballottaggio che andrà avanti di giornata in giornata. Spetterà ad Allegri trovare la soluzione giusta di volta in volta: la rosa, per fortuna, porta diverse soluzioni.

