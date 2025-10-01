Clamoroso Milan, rivelazione da non credere del top player: “Sono stato molto vicino”

Retroscena shock da parte del top player, che ha rivelato di essere stato davvero ad un passo dal trasferimento al Milan. Cresce il rammarico tra i tifosi rossoneri.

Il calciomercato è da sempre fatto di colpi mancati, che spesso si rivelano essere flop scampati, ma che altrettanto spesso diventano motivo di rimpianto. Nel corso di questi ultimi anni sono stati molti i rimpianti del Milan, che in più di un’occasione ha mollato determinati giocatori per virare su altri profili, poi scoperti essere non all’altezza.

Nelle ultime ore c’è un nuovo rimpianto ad essersi aggiunto alla lista in casa Milan. In una recente intervista, il diretto interessato è uscito allo scoperto, rivelando a sorpresa di essere stato davvero vicino al Diavolo. La trattativa non è, però, mai andata in porto e vedendo le attuali prestazioni del giocatore, non può che crescere il rammarico per quello che si sarebbe rivelato di un colpo decisamente molto azzeccato.

Manu Koné sorprende tutti: “Sono stato molto vicino al Milan”

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il centrocampista della Roma Manu Koné ha rivelato un retroscena di mercato che ha lasciato tutti sorpresi. Il francese ha affermato, infatti, di essere stato ad un passo dal Milan nel 2021. Prima del suo approdo al Borussia M’Glabdach, il classe 2001 poteva sposare i colori rossoneri. L’affare non si è, però, mai concretizzato e gran parte della “colpa” è stata dello stesso giocatore:

Nel 2021 sono stato molto vicino al Milan, parlai anche con Massara in quell’estate. Alla fine però ho scelto il Borussia perché lo ritenevo il club perfetto per crescere.

Scelta ponderata, dunque, quella di Koné, che quattro anni fa, quando la sua carriera era ancora agli inizi, decise di trasferirsi in un club più modesto come il Borussia M’Glabdach, per proseguire il suo percorso di crescita senza troppe pressioni. Una decisione che, vedendo il risvolto che ha avuto la sua carriera, non può di certo considerarsi essere stata errata.

Koné-Milan, promessi sposi da sempre: vicino ai rossoneri anche nel 2024

Le strade di Koné e del Milan potevano incrociarsi anche dopo il 2021. Tre estati dopo, infatti, i rossoneri si sono ripresentati alla porta, provando a portare il giocatore in Italia. Alle fine il francese in Italia ci è arrivato per davvero, ma vestendo la maglia della Roma.

Quello tra Koné e Milan sembra proprio un “matrimonio che non s’ha da fare“. Le parti sono state spesso vicine, ma non c’è mai stata l’accelerata decisiva. Quel che è certo è che un giocatore come Koné al Milan non avrebbe sicuramente fatto dispiacere.