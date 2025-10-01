Da Leao a Tomori, emerge la verità: annuncio prima di Juve Milan

C’è grande attesa in casa Milan in vista del big match contro la Juve. Allegri dovrà fare i conti però con una situazione complicata.

Juve Milan potrà dirci ancora di più quali possono essere le ambizioni di questo Milan, al momento in testa insieme a Napoli e Roma in classifica. Grande lotta in queste prime giornate ed i rossoneri hanno la possibilità di sfruttare l’assenza di coppe, il club però dovrà fare i conti con una piccola emergenza in vista della sfida allo Stadium.

Una vittoria potrebbe consacrare i rossoneri, l’allenatore cosi può pensare alla sfida contro la Juve ma dovrà fare i conti con un’evidente emergenza e per questo c’è curiosità riguardo le condizioni di alcuni big. Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto chiarezza e la situazione non è di certo semplice e positiva per quel che riguarda i colori rossoneri.

Ansia Milan, Pellegatti fa chiarezza sugli infortuni

Attraverso il suo canale Youtube il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto riguardo le condizioni dei calciatori rossoneri e ha spiegato: “Tomori si è allenato a parte, continuo a pensare che difficilmente ci sarà contro la Juventus, soprattutto da titolare”. Pellegatti ha cosi chiarito che difficilmente Tomori giocherà e che quindi contro la Juve dovrebbero giocare De Winter e Bartesaghi nella difesa rossonera.

Poi il giornalista ha proseguito: “In avanti sono sicuro che non ci saranno cambiamenti, Pulisic con Gimenez. Non è ancora il tempo di Leao e Nkunku, anche se penso il francese potrebbe mettere in difficoltà i difensori della Juventus”, ha raccontato il rossonero.