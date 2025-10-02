Dalla panchina del Milan ad un top club: una big della Premier piomba sul rossonero

Un club di Premier League bussa alla porta del Milan: occhi puntati su un calciatore che non sta trovando molto spazio

Sebbene sia ancora presto per definire con assoluta chiarezza le gerarchie di una squadra che come il Milan è in pieno rinnovamento, gli indizi forniti dalle prime uscite stagionali consentono di avere un quadro della situazione più chiaro.

Mister Allegri sta lavorando molto sulla concretezza della squadra, cercando di mettere in risalto il valore dei singoli a servizio della squadra. In attesa di alcune individualità che non sono ancora al massimo della condizione fisica, i rossoneri stanno costruendo la propria stagione sulla base dell’unità di intenti. La squadra appare compatta e il rapporto con lo staff tecnico è forte: elementi che remano in favore del Diavolo in vista dei prossimi impegni.

Il Milan inizia a girare bene: come stanno rendendo i nuovi acquisti

Il Milan inizia comunque pian piano ad avere alcuni calciatori inamovibili, che hanno pienamente convinto Allegri a suon di buone prestazioni. Emblematico è il caso di Luka Modric, campione eterno che a Milano sta rendendo al massimo, come se la data di nascita scritta sulla carta d’identità non avesse alcun valore.

In altre zone di campo la competizione appare più serrata, con i nuovi acquisti che si stanno integrando nel migliore dei modi. Sulla fascia sinistra, Pervis Estupiñan si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nell’undici titolare, come testimoniato dalle cinque titolarità su cinque in Serie A arricchite da un assist. L’ecuadoregno, arrivato dal Brighton per 30 milioni di euro, è chiamato a sostituire un titolarissimo delle ultime stagione come Theo Hernandez, a sua volta trasferitosi in Arabia Saudita dopo l’addio ai colori rossoneri.

Una big di Premier League piomba a sorpresa su un rossonero: le ultime

Chi non sta trovando molto spazio è invece Davide Bartesaghi, che proprio con Estupiñan divide la fascia sinistra del Milan. Fin qui il classe 2005 ha racimolato una sola presenza in Serie A, gli appena 31 minuti disputati contro il Napoli a San Siro.

La giovane età e la possibilità di mettersi in mostra probabilmente già dalla prossima partita (Estupiñan sarà squalificato) sono elementi dalla parte di Bartesaghi. Nelle ultime ore arrivano invece indiscrezioni interessanti dal fronte mercato: secondo La Gazzetta dello Sport, l’Arsenal sarebbe sulle tracce del calciatore.

Nelle ultime stagioni i Gunners hanno sempre guardato con particolare attenzione al campionato italiano, scegliendo i talenti più interessanti della Serie A e investendo su di essi: è il caso di Kiwior, prelevato dallo Spezia, o di Torreira, preso dalla Sampdoria, o più di recente di Riccardo Calafiori dal Bologna.

Un prospetto talentuoso come Bartesaghi potrebbe dunque fare al caso dell’Arsenal di Arteta, che ha dimostrato di saper lavorare con sapienza con i giovanissimi, dando loro la massima fiducia e lanciandoli al momento giusto.