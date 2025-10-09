De Zerbi esce allo scoperto: “Vicino al Milan? Vi dico tutto”, poi sul litigio con Rabiot

Roberto De Zerbi ha parlato senza troppi giri di parole dei presunti contatti che ci sono stati con il Milan per un suo approdo sulla panchina rossonera. Parole anche sul suo ex giocatore Adrien Rabiot.

Il nome di Roberto De Zerbi è stato spesso accostato al Milan in queste ultime stagioni. L’attuale tecnico del Marsiglia è considerato uno dei migliori allenatori italiani e in virtù anche del suo passato in rossonero, in molti lo hanno spesso visto bene sulla panchina del Diavolo. La sua candidatura era stata avanzata due anni fa prima della scelta del Milan di puntare su Paulo Fonseca ed anche la scorsa estate prima dell’arrivo di Max Allegri.

Ad oggi, però, il matrimonio tra De Zerbi e il Milan non si è mai concretizzato, non escludendo comunque che ciò possa avvenire in futuro. Del resto l’ex Sassuolo ha ancora tutta la carriera davanti e un suo ritorno in Italia sembra solo questione di tempo. Nel frattempo, De Zerbi si è aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando della presunta trattativa che ci sarebbe stata con il Milan.

Milan-De Zerbi, tutta la verità: “Non c’è mai stato nulla. Io un figlio di Milanello”

Nel corso dell’intervista sono stati toccati diversi temi, con una particolare attenzione sul rapporto di De Zerbi con il Milan. Un legame indissolubile, frutto dei tanti anni passati dal tecnico italiano in rossonero. Al momento, però, un suo ritorno al Diavolo non è mai stato preso realmente in considerazione. Non sono mancate poi delle dichiarazioni sulla rissa che c’è stata tra Rabiot e Rowe, con la conseguente cessioni dei due giocatori:

TRATTATIVA CON IL MILAN – Con il Milan non c’è mai stato niente. Ho avuto dei contatti con il Bayern Monaco, ma non mi sembra corretto parlarne, qualcosina c’è stato. RITORNO IN ITALIA – Mi manca l’Italia e seguo tantissimo il campionato, ma sto molto bene anche all’estero. In Italia nei settori giovanili la sconfitta è vista come un fallimento. I talenti spesso hanno una maturazione tardiva: vanno aspettati.

PASSATO AL MILAN – Il settore giovanile del Milan è stata una scuola. Maldini, Baresi, Tassotti e tutti quei grandi giocatori mi hanno insegnato l’etica nel calcio. Mi sento un figlio di Milanello. RABIOT – Non ho mai visto una rissa come quella tra Rabiot e Rowe. E io vengo dalla strada. Ma ci ha fatto bene, perché la società ha scelto di fare a meno di Rabiot, che non ha voluto fare un passo indietro. LOTTA SCUDETTO – Sono molto contento per Gasperini, un po’ tifo per lui. Il Napoli è più che vivo, l’Inter è forse ancora la più forte e il Milan sta giocando molto bene. È bello vedere tanta competitività.

Queste, dunque, le parole di De Zerbi. Con il Milan fino ad oggi non c’è mai stato nulla di serio. Per quanto riguarda la frattura con Rabiot, il tecnico non ha rimpianti ed anzi è contento per come siano andate le cose.