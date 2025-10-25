Enigma Maignan, il Milan volta già pagina? Scelto il sostituto

Il Milan ha subito sei gol in campionato: Inter e Napoli ne hanno subiti rispettivamente otto e sette, ma stasera si affronteranno in uno scontro diretto delicatissimo. Ci sono altre squadre che, fino a ora, hanno subito meno gol dei rossoneri, ma la squadra di Allegri è prima in classifica, almeno per il momento. Il merito è di tutto il gruppo, ma anche Maignan ci sta mettendo del suo, si pensi alla parata su Gatti contro la Juventus. Tuttavia, il contratto del francese è in scadenza e il Milan comincia a ragionare sul suo futuro.

Maignan non rinnova, il Milan pensa a Suzuki

L’ex portiere del Lille ha compiuto 30 anni a luglio e ha un contratto in scadenza con il Milan a giugno del 2026. Al momento il rinnovo non sembra vicino. Ne ha parlato Niccolò Ceccarini su ‘Tuttomercatoweb’:

“La squadra è cresciuta tanto, anche se restano dei nodi da sciogliere per l’immediato futuro. Uno di questi è rappresentato da Maignan. La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore”.

La dirigenza rossonera comincia a pensare ai possibili sostituti e tra questi ci sarebbe anche Suzuki del Parma. Sul conto del giapponese, però, cominciano a suonare anche altre sirene di mercato dal campionato italiano.

Suzuki-Milan, c’è concorrenza in Serie A

Ceccarini, tra i vari temi affrontati, ha parlato proprio dell’interesse del Milan per il portiere del Parma e del possibile interesse di altre big italiane:

“Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma”.

Difficilmente resterà a Parma, dunque, ma le opzioni a disposizione sono diverse. Il Milan resta in corsa, ma se Maignan non dovesse rimanere allora dovrà battere la concorrenza di altre squadre per raggiungere l’accordo con il club emiliano.