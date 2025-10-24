“Questo pari peserà”, l’avvertimento di Allegri dopo Milan-Pisa

Il Pisa ha fermato il Milan sul più bello, dopo tre vittorie casalinghe di fila contro Bologna, Napoli e Fiorentina. Non è riuscita la quarta ai rossoneri che hanno pareggiato per 2-2 contro i toscani.

Un pareggio che lascia con l’amaro in bocca alla luce anche del Napoli-Inter in programma domani alle 18:00. Con un successo oggi, il Diavolo avrebbe allungato momentaneamente a +4 sulle due contendenti allo scudetto e sulla Roma, attualmente tutt’e tre ferme a 15 punti. I due punti persi quest’oggi possono costare caro alla squadra di Allegri, che lo sa bene.

Le parole di Allegri dopo Milan-Pisa

“Siamo contenti del risultato alle fine preso”, ha esordito Allegri a Sky Sport nel post partita di Milan-Pisa. “Ci deve far riflettere però e lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato. Dovevamo chiudere prima la partita quando loro erano in difficoltà. a centrocampo troppi buchi. Non siamo stati bravi a rimanere compatti e ci siamo allungati”.

“Gli ultimi 5 minuti – ha proseguito il tecnico – ci sono state cose da migliorare ma bastano due cose da fare per vincere la partita ma non bisogna perdere la testa. Non è una coincidenza che soffriamo contro squadre con baricentro basso. Bisogna essere più lucidi, più veloci e tenere più palla nel campo avversario”.

L’allenatore ha poi fatto i complimenti agli avversari. “Il Pisa ha fatto la sua buona partita e ha sfruttato le nostre pecche. Ci allungavamo troppo. dopo l’1-0 dovevamo fare 2-0 abbiamo avuto delle situazioni dove dovevamo essere più lucidi. bisogna continuare a lavorare e crescere”.

“Un pari che pagheremo”

“Difetti ne abbiamo avuti perché bisognava con serenità di fare il 2-0 senza concedere niente”, ha continuato.

“Bisognava essere più puliti. Di occasioni ne abbiamo avute ma dobbiamo gestire gli ultimi 5 minuti per non perdere pallone in contropiede. Siamo dispiaciuti, alla lunga sarà un punto importante per l’obiettivo stagionale”, la conclusione.