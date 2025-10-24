Milan-Pisa, Allegri stoppato da un’altra neo promossa: contro Gila finisce 2-2

Le neo promosse sono le “bestie nere” del Milan in questa stagione. La Cremonese ha espugnato San Siro 2-1 alla prima giornata, all’ottava a fermare il ruolino di marcia interno dei rossoneri è stato il Pisa. Dopo tre successi consecutivi interni in Serie A, i rossoneri si sono fermati sul 2-2 contro i toscani.

Milan-Pisa 2-2: la partita

Non è bastato il gol di Rafa Leao a regalare nuovamente i tre punti al Milan. I rossoneri hanno pareggiato la loro prima partita in stagione. Il gol del portoghese è stato ribaltato nella ripresa dagli uomini di Gilardino. Cuadrado su rigore al 60′ e Nzola all’86’ erano riusciti a rimontare la terza rete in due partite a San Siro dell’ex Lille.

Nel recupero, sempre da fuori area, il gol di Athekame. L’esterno sinistro è stato croce e delizia dei rossoneri. Con il gol da fuori area al 92′ si è fatto perdonare per la disattenzione in fase difensiva che ha portato al gol del momentaneo vantaggio degli ospiti.

Milan, chance sprecata per l’allungo in classifica

Il Milan non sfrutta dunque l’opportunità di allungare in classifica. La chance per i rossoneri era ghiotta. Una vittoria questa sera contro il Pisa avrebbe permesso al Diavolo di andare momentaneamente a +4 su Inter, Napoli e Roma, con le prime due che domani alle 18:00 si affronteranno al Maradona. L’eccessiva pressione sulle spalle dei rossoneri ha reso le gambe più pesanti degli uomini di Allegri?