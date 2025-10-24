Da quando Leao non segnava per due partite di fila a San Siro con il Milan

Rafa Leao è tornato. Rafa è tornato domenica sera quando con una doppietta ha ribaltato l’iniziale svantaggio contro la Fiorentina. Questa sera il portoghese si è ripetuto contro il Pisa.

L’ha fatto emulando la prima rete contro i viola. Botta dalla distanza, più defilata rispetto a domenica, che si insacca all’angolino. Leao è tornato a segnare in campionato a San Siro dopo oltre un anno. Era il 25 maggio 2024, contro la Salernitana, quando il portoghese esultava per l’ultima volta davanti ai suoi tifosi in Serie A. Questa volta l’attesa è stata decisamente inferiore, appena cinque giorni.

Milan-Pisa, Leao ancora in gol: l’ultima volta in cui ha segnato due volte di fila a San Siro in campionato

Se la giornata conclusiva della Serie A 2024-25 è coincisa con l’ultimo gol di Leao a San Siro in campionato prima della sfida contro la Fiorentina, quella sfida contro la Salernitana è stata anche l’ultima volta in cui il portoghese è andato a segno per due gare di fila in campionato dinanzi ai suoi tifosi.

L’ex Lille aveva segnato alla precedente partita interna contro il Cagliari e poi si è ripetuto contro i campani. All’anno precedente risale l’ultima volta in cui ha segnato tre gol in due partite consecutive a San Siro. Nella 36esima giornata contro la Sampdoria e all’ultima contro il Verona.

I numeri di Leao nel primo tempo di Milan-Pisa

Due tiri, un gol, 21 passaggi riusciti su 27, cinque falli subiti e 6 duelli vinti su 9 sono alcuni dei numeri del primo tempo di Rafael Leao contro il Pisa concluso 1-0.

Numeri che il portoghese dovrà replicare affinché la sua squadra porti a casa i tre punti e veda dall’alto in basso le restanti partite del weekend.