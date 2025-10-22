Galliani – Milan, è stallo: una proposta da urlo può far saltare tutto

Una notizia che inevitabilmente ha riacceso l’emozione nei cuori dei tifosi rossoneri. Adriano Galliani e il Milan possono ritrovarsi dopo 8 anni dalla separazione e 31 anni di successi come braccio destro di Silvio Berlusconi. Il sogno, però, potrebbe svanire per colpa di un inserimento a sorpresa, che potrebbe strappare il condor dai pensieri rossoneri.

Tra Galliani e il Milan spunta la FIFA: ecco cosa sta succedendo

Meno di un mese fa Adriano Galliani si è separato dal Monza, con il passaggio del club brianzolo al nuovo gruppo funzionario americano. E subito si sono riaccese le speranze di rivederlo costantemente a San Siro per tifare e rappresentare il suo Milan.

Il tutto poi alimentato da quell’incontro avvenuto tra il condor, Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, che sembrava sancire l’imminente firma sul contratto. Una situazione che però, come riportato da Matteo Moretto, resta delicata e ancora da definire, con la FIFA pronta ad inserirsi per ostacolare i rossoneri. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato:

La situazione fra Galliani e il Milan resta in piedi, ma non siamo arrivati ancora al punto delle firme, non c’è ancora una definizione reale del suo ruolo nel nuovo Milan. I contatti con la dirigenza rossonera sono costanti e continui. Galliani ha anche una proposta dalla FIFA, è una figura corteggiata“.

Resta dunque il problema del ruolo che ricoprirebbe Gallinai nella sua avventura 2.0 al Milan.

Galliani e Furlani si stringono la mano prima a San Siro
Galliani e Furlani si stringono la mano prima di Milan-Bologna 2025/2026

Galliani al Milan, ma con quale ruolo?

Una dinamica non facile da risolvere, considerando che i ruoli “principali” ricoperti negli ultimi anni dal Condor – Amministratore delegato e presidente – sono saldamente occupati da Furlani e Scaloni. Allora con quale ruolo potrebbe tornare? Una possibile soluzione sarebbe quella di super consulente della proprietà, ma resta ancora un’ipotesi, così come quella di vice-presidente o responsabile dell’area sportiva. Insomma una situazione complessa, che verrà sciolta solo nei prossimi giorni per provare a riportare Galliani al Milan.

Il condor nella storia del Milan: anni di successi e ricordi indelebili

È sempre stato un uomo tutto d’un pezzo, fedele spalla destra di Silvio Berlusconi. Si è fatto voler bene anche per quelle sue sgolate dopo un qualsiasi gol dei suoi uomini. Ha accompagnato per anni il Milan tra successi e ricordi rimasti ben impressi nella mente di tifosi rossoneri.

In 31 anni ci sono stati 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppa del Mondo per Club. Un palmares che parla da sé e che farebbe più che comodo per mettere la ciliegina sulla torta alla rinascita del Diavolo.

