Galliani – Milan, è stallo: una proposta da urlo può far saltare tutto

Una notizia che inevitabilmente ha riacceso l’emozione nei cuori dei tifosi rossoneri. Adriano Galliani e il Milan possono ritrovarsi dopo 8 anni dalla separazione e 31 anni di successi come braccio destro di Silvio Berlusconi. Il sogno, però, potrebbe svanire per colpa di un inserimento a sorpresa, che potrebbe strappare il condor dai pensieri rossoneri.

Tra Galliani e il Milan spunta la FIFA: ecco cosa sta succedendo

Meno di un mese fa Adriano Galliani si è separato dal Monza, con il passaggio del club brianzolo al nuovo gruppo funzionario americano. E subito si sono riaccese le speranze di rivederlo costantemente a San Siro per tifare e rappresentare il suo Milan.

Il tutto poi alimentato da quell’incontro avvenuto tra il condor, Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, che sembrava sancire l’imminente firma sul contratto. Una situazione che però, come riportato da Matteo Moretto, resta delicata e ancora da definire, con la FIFA pronta ad inserirsi per ostacolare i rossoneri. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato:

“La situazione fra Galliani e il Milan resta in piedi, ma non siamo arrivati ancora al punto delle firme, non c’è ancora una definizione reale del suo ruolo nel nuovo Milan. I contatti con la dirigenza rossonera sono costanti e continui. Galliani ha anche una proposta dalla FIFA, è una figura corteggiata“.

Resta dunque il problema del ruolo che ricoprirebbe Gallinai nella sua avventura 2.0 al Milan.

Galliani al Milan, ma con quale ruolo?

Una dinamica non facile da risolvere, considerando che i ruoli “principali” ricoperti negli ultimi anni dal Condor – Amministratore delegato e presidente – sono saldamente occupati da Furlani e Scaloni. Allora con quale ruolo potrebbe tornare? Una possibile soluzione sarebbe quella di super consulente della proprietà, ma resta ancora un’ipotesi, così come quella di vice-presidente o responsabile dell’area sportiva. Insomma una situazione complessa, che verrà sciolta solo nei prossimi giorni per provare a riportare Galliani al Milan.

Il condor nella storia del Milan: anni di successi e ricordi indelebili

È sempre stato un uomo tutto d’un pezzo, fedele spalla destra di Silvio Berlusconi. Si è fatto voler bene anche per quelle sue sgolate dopo un qualsiasi gol dei suoi uomini. Ha accompagnato per anni il Milan tra successi e ricordi rimasti ben impressi nella mente di tifosi rossoneri.

In 31 anni ci sono stati 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 6 Supercoppe Italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe Europee e 3 Coppa del Mondo per Club. Un palmares che parla da sé e che farebbe più che comodo per mettere la ciliegina sulla torta alla rinascita del Diavolo.