Giménez sfida il dolore, la rivelazione del padre è spiazzante: cosa filtra verso la sfida contro la Roma

Santiago Giménez ha continuato a giocare nonostante un persistente problema alla caviglia, che lo ha accompagnato durante gran parte della stagione. L’attaccante messicano del Milan, come confermato dal padre e manager Christian Giménez, ha un infortunio intermittente alla caviglia che “va e viene”, ma non ha mai fermato il giocatore, che ha comunque dato il massimo in campo. La sua disponibilità per la prossima partita contro la Roma è ancora in dubbio, ma il Milan sta facendo il possibile per recuperarlo al meglio.

L’infortunio alla caviglia di Giménez

Santiago Giménez ha subito un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi in diverse occasioni. Il problema, come spiegato dal padre del calciatore, è intermittente. “Santi ha un problema alla caviglia che va e viene. Ci sono momenti in cui è a posto, e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore”, ha dichiarato Christian Giménez. Tuttavia, l’attaccante ha sempre scelto di giocare, nonostante il fastidio, dimostrando la sua determinazione e l’impegno verso la squadra.

“Santi sta giocando nonostante il dolore, ma ci sono momenti in cui il problema alla caviglia si fa sentire di più. Non vuole fermarsi, ma la situazione va monitorata con attenzione.”

Il ruolo di Giménez nel Milan

Giménez è diventato un pilastro per l’attacco del Milan, con il suo spirito combattivo e la sua capacità di inserirsi tra le linee. Nonostante le difficoltà fisiche, l’attaccante ha continuato a giocare da titolare, contribuendo significativamente ai risultati della squadra. La sua presenza è stata fondamentale, specialmente nelle sfide più delicate, dove la sua aggressività in campo è risultata decisiva. Max Allegri, alla luce dell’assenza di Pulisic, sa quanto il messicano sia importante per il gioco del Milan e cercherà di gestirlo al meglio, anche con il problema alla caviglia.

“Il suo impegno è fuori discussione, ma dobbiamo anche pensare al suo benessere a lungo termine. Speriamo che possa essere al 100% per la prossima partita.”

Preparazione per la Roma

La sfida contro la Roma si avvicina e il Milan ha bisogno di tutta la sua forza per proseguire nella sua corsa in Serie A. Giménez è un elemento che Allegri non vorrebbe perdere, ma la sua condizione fisica dovrà essere monitorata con attenzione nelle prossime ore. Se l’infortunio alla caviglia dovesse persistere, il Milan avrà comunque altre opzioni in attacco, ma la speranza è che il giocatore possa recuperare in tempo per dare il suo contributo alla squadra contro la Roma.