Infortunio Roma, Gasperini perde il big per Milan-Roma

Roma sotto i riflettori per un infortunio che pesa in vista della sfida contro il Milan. Ferguson, protagonista del cambio forzato durante l’ultima gara contro il Parma, è stato sottoposto agli esami medici, che hanno confermato la diagnosi di un trauma distorsivo alla caviglia destra, con interessamento del capsulo legamentoso. Il calciatore non sarà quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini per il big match contro i rossoneri.

Un infortunio che arriva nel momento peggiore

Ferguson, subentrato durante la partita contro il Parma, ha dovuto lasciare il campo dopo un movimento sfortunato che ha messo a dura prova la sua caviglia. La notizia dell’infortunio ha suscitato grande preoccupazione nell’ambiente giallorosso, soprattutto in vista della partita contro il Milan, fondamentale per le ambizioni della squadra in campionato.

“Per lui si tratta di un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento capsulo legamentoso. Un infortunio che lo terrà fuori per almeno qualche settimana”

Il colpo per la Roma

Il tecnico piemontese, Gian Piero Gasperini, dovrà ora fare a meno di Ferguson, che aveva trovato una buona continuità nelle ultime uscite della Roma. La sua assenza potrebbe modificare gli equilibri in attacco, ma Gasperini è pronto a lavorare per trovare soluzioni alternative.

“Sarà dura senza di lui, ma il gruppo è unito e pronto a reagire come sempre”

Il piano B per Milan-Roma

Con Ferguson indisponibile, Gasperini dovrà trovare soluzioni alternative. Il match contro il Milan si preannuncia complicato, ma la Roma ha sempre dimostrato di sapersi adattare alle difficoltà. L’allenatore dovrà scegliere chi sostituirà l’attaccante irlandese in una delle sfide più delicate della stagione.