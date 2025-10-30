Gioia Milan, tre rientri importantissimi: possono esserci già contro la Roma

Dopo il pari esterno contro l’Atalanta, i rossoneri preparano la delicata sfida di domenica sera contro la Roma. Proprio con i giallorossi, Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare tre pedine importanti: Christian Pulisic, Pervis Estupinan e Ardon Jashari.

Estupinan e Jashari recuperati, Pulisic punta la panchina

Buone notizie in casa Milan, con Allegri che torna a respirare un po’ data la delicata situazione infortuni in casa rossonera. Gimenez e Leao sono da valutare contro la Roma, con il primo che deve fare i conti con la botta rimediata al piede e che lo ha costretto a lasciare anzitempo la sfida contro la Dea, mentre per il secondo è da monitorare il problema all’anca.

Nel frattempo, come riportato da SkySport, Allegri ritrova sicuramente Estupinan e Jashari. L’ecuadoriano torna dopo aver saltato le ultime tre giornate, mentre lo svizzero si rivede dopo oltre due mesi. Per Pulisic resta un punto interrogativo, con l’americano che punta almeno la panchina contro la Roma.

Rabiot dopo la Roma: potrebbe esserci contro il Parma

Discorso diverso invece per Adrien Rabiot. L’ultima convocazione con la Nazionale ha colpito anche il francese, con la lesione al soleo del polpaccio che lo ha costretto a stare ai box nelle ultime due settimane. Ma la novità è che potrebbe esserci contro il Parma. Infatti, il francese sta accelerando per tornare il prima possibile, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la sfida ai crociati del prossimo 8 novembre. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.