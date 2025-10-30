Milan, che tegola per Allegri: è di nuovo out per infortunio

Non c’è pace per Massimiliano Allegri. Dopo i quasi due mesi di stop a causa dell’elongazione al soleo rimediata nel match di Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao potrebbe dover restare nuovamente fermo ai box. Un momento complicato per il Milan e per il tecnico livornese, che già ha dovuto e dovrà fare a meno di due pedine imprescindibili come Rabiot e Pulisic. La presenza del portoghese per la gara contro la Roma sarebbe a forte rischio e i prossimi allenamenti chiariranno se sarà a disposizione almeno per la panchina.

Infiammazione all’anca per Leao: Roma a rischio per il portghese

Un inizio di stagione molto complicato per Rafael Leao. Dopo lo stop di 48 giorni a causa di un’elongazione al soleo, il portoghese ha rimediato nel match contro l’Atalanta un’infiammazione all’anca. Lo staff del Milan lo ha voluto sottoporre ad esami strumentali che hanno escluso lesioni e fratture.

Un problema che non permetterebbe a Leao di esprimere le sue qualità e che, secondo ‘la Gazzetta dello Sport’, metterebbe a forte rischio la sua presenza per la gara di domenica contro la Roma. Il tempo per recuperare è poco e saranno i prossimi due allenamenti a rendere più chiara la situazione.

Infortunio Leao: chi potrebbe sostituire il portoghese contro la Roma

Con Pulisic ancora fermo ai box e con Santiago Gimenez alla prese con un problema alla caviglia rimediato proprio contro l’Atalanta, l’eventuale forfait di Leao per il match contro la Roma complicherebbe sensibilmente i piani di Allegri.

Il portoghese sarebbe titolare contro i giallorossi ma sarà da capire se le sue condizioni miglioreranno nelle prossime ore. In attesa di novità anche sul fronte Gimenez, le uniche alternative per il tecnico rossonero sarebbero Nkunku e Loftus-Cheek, entrato molto bene contro la Dea a Bergamo.