Milan, Giménez è un caso: Allegri lo ‘assolve’ ma c’è un’altra verità

Ancora zero reti in questa Serie A per Santiago Gimenez, tra i peggiori in campo in Atalanta-Milan. Il messicano non riesce a riscattarsi dopo la brutta prestazione contro il Pisa ed esce dal campo per un fastidio causato da una botta subita. Massimiliano Allegri lo difende, ma nel prossimo turno di campionato potrebbe lasciarlo in panchina.

Milan-Roma, Gimenez verso la panchina: le alternative

Ennesima prova negativa per Gimenez, che in questa stagione ha collezionato un gol e un assist con la casacca rossonera. I due bonus, però, sono arrivati contro Bari e Lecce in Coppa Italia. Nella sua ottava presenza da titolare in campionato, non ha trovato neanche una conclusione verso la porta. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’attaccante viaggia verso una panchina contro la Roma. Il candidato principale per fare coppia con Rafael Leao è Loftus-Cheek.

Nkunku, invece, potrebbe essere l’opzione giusta per dare freschezza alla manovra nel corso del secondo tempo.

Allegri difende Gimenez: “Giocatore importante”

La stagione di Gimenez continua per il verso sbagliato, ma Allegri continua a sostenerlo e a dargli fiducia, almeno a parole:

“Santiago è un giocatore importante per il Milan. Ci sta dando una grossa mano in fase difensiva, si dà da fare, lavora molto per la squadra. Sono molto contento. Sono convinto che lui debba pensare a lavorare e i gol arriveranno. Insieme si può solo andare avanti”.

Questo il virgolettato di Max Allegri, riportato sulle colonne della ‘Gazzetta’. Il tecnico livornese farà le sue valutazioni prima della sfida contro gli uomini di Gasperini.