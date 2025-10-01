“Gimenez vada a giocare a padel”, retroscena su Milan-Napoli: Juan Jesus spiazza tutti

E’ passato qualche giorno ma si parla ancora del big match di serie A tra Milan-Napoli. Ecco cosa è successo nell’intervallo del noto match.

Questa sera il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League, ma intanto si parla ancora di quello che è successo domenica sera nel big match tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno ottenuto una vittoria prestigiosa e molto importante ai fini della classifica ma occhio anche ad alcuni retroscena, emersi per quello che è accaduto nel corso del match.

DAZN pubblica ogni settimana la trasmissione sul Canale Youtube Bordocampo dove tratta di vari temi e tra questi svela alcuni retroscena riguardo il match. Nel corso della gara ci sono state tante discussioni e commenti, simpatici o meno, tutti svelati in diretta. Oltre alla vicenda De Bruyne Conte che ha tenuto in attesa i tifosi partenopei è emerso un retroscena all’intervallo con il difensore del Napoli Juan Jesus protagonista.

Milan Napoli, cosa è successo all’intervallo

Come possiamo vedere nel video Dazn notiamo Bernardo Corradi tornare in panchina e diversi giocatori del Napoli sono ancora a protestare contro l’arbitro, Corradi sottolinea ridendo: “Lo state accerchiando” e gli risponde Juan Jesus che sottolinea un aspetto della gara che infastidiva gli azzurri e dice: “Dici a Gimenez che va a giocare a Padel se non vuole contatto” spiegando che il giocatore messicano per lui ha accentuato in diverse circostanze.

Ognuno ha il suo pensiero, intanto Corradi se la ride mentre torna in panchina per sedersi accanto ad Allegri. Il Milan vince a San Siro contro il Napoli ma il big match è destinato ancora a far discutere.