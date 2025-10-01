“Gimenez vada a giocare a padel”, retroscena su Milan-Napoli: Juan Jesus spiazza tutti

E’ passato qualche giorno ma si parla ancora del big match di serie A tra Milan-Napoli. Ecco cosa è successo nell’intervallo del noto match.

Questa sera il Napoli affronterà lo Sporting Lisbona nella seconda giornata di Champions League, ma intanto si parla ancora di quello che è successo domenica sera nel big match tra Milan e Napoli. I rossoneri hanno ottenuto una vittoria prestigiosa e molto importante ai fini della classifica ma occhio anche ad alcuni retroscena, emersi per quello che è accaduto nel corso del match.

DAZN pubblica ogni settimana la trasmissione sul Canale Youtube Bordocampo dove tratta di vari temi e tra questi svela alcuni retroscena riguardo il match. Nel corso della gara ci sono state tante discussioni e commenti, simpatici o meno, tutti svelati in diretta. Oltre alla vicenda De Bruyne Conte che ha tenuto in attesa i tifosi partenopei è emerso un retroscena all’intervallo con il difensore del Napoli Juan Jesus protagonista.

Milan Napoli, cosa è successo all’intervallo

Come possiamo vedere nel video Dazn notiamo Bernardo Corradi tornare in panchina e diversi giocatori del Napoli sono ancora a protestare contro l’arbitro, Corradi sottolinea ridendo: “Lo state accerchiando” e gli risponde Juan Jesus che sottolinea un aspetto della gara che infastidiva gli azzurri e dice: “Dici a Gimenez che va a giocare a Padel se non vuole contatto” spiegando che il giocatore messicano per lui ha accentuato in diverse circostanze.

Milan Napoli, cosa è successo all'intervallo

Ognuno ha il suo pensiero, intanto Corradi se la ride mentre torna in panchina per sedersi accanto ad Allegri. Il Milan vince a San Siro contro il Napoli ma il big match è destinato ancora a far discutere.

