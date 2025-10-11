Ibra e la lite con Allegri: rivelazione a sorpresa

Ibrahimović è tornato a parlare del diverbio avuto con Allegri ai tempi del Milan: ecco le parole dello svedese

Aspettando la ripresa del campionato e in particolare di Milan-Fiorentina del 19 ottobre, focus rivolto alle Nazionali. In primis l’Italia di Gattuso impegnata questa sera contro l’Estonia per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Ieri invece, grande successo degli azzurrini allenati da Baldini nel match vinto 4-0 con la Svezia che ha visto protagonisti i rossoneri Bartesaghi e Camarda: l’attaccante in prestito al Lecce ha segnato un rigore.

In questi giorni a Trento si sta anche svolgendo il Festival dello Sport: occasione per parlare di calcio e non solo.

“Sono normali queste cose” : le parole di Ibra su Allegri

Tra gli ospiti del Festival spicca anche Zlatan Ibrahimović che quest’oggi ha colto l’occasione per parlare della sue esperienza al Milan. Nella lunga chiacchierata, lo svedese è tornato a parlare della famosa lite avuta con Max Allegri durante Arsenal-Milan del 2012:

Con Max ho litigato quando eravamo a Londra contro l’Arsenal. Quando perdo non sono contento. Non ricordo com’è andata, mi ha detto che ho giocato male e siamo partiti a litigare. Ma quando hai una mentalità vincente sono normali anche queste cose.

L’attuale Senior Advisor rossonero si sta riferendo al match Arsenal-Milan, ritorno degli ottavi di finale della Champions 2011/2012 in cui i Gunners si imposero 3-0. Sconfitta ininfluente in quanto il Diavolo aveva vinto 4-0 all’andata. Purtroppo il cammino Europeo per Ibra e compagni si interruppe il turno successivo, davanti all’incredibile Barcellona di Messi.

Sia lo svedese che il tecnico toscano a distanza di anni si sono ritrovati nuovamente nel capoluogo lombardo, con il 44enne però sotto una nuova veste. Tutto il popolo rossonero vorrebbe chiaramente assistere ai meravigliosi momenti vissuti nel 2011, quando il Milan vinse il Campionato e la Supercoppa Italiana.