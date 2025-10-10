Ibra pazzo di Modric: dichiarazioni da sogno

Luka Modrić sempre più al centro del progetto rossonero, anche Ibrahimović apprezza: ecco le parole dello svedese

Turno di stop per la Serie A, dato che in questi giorni le Nazionali sono impegnate per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Tra i diversi giocatori del Milan convocati, non poteva mancare la stella della Croazia Luka Modric: il centrocampista partita dopo partita sta diventando leader indiscusso anche del club rossonero, come testimoniato dalle eccellenti prestazioni.

Con la maglia del Diavolo ha già collezionato 7 presenze tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 539 minuti: numeri importanti considerando i 40 anni dell’ex Real Madrid che ha dimostrato una condizione fisica perfetta. Sulle sue notevoli qualità e sull’impatto che ha avuto nel capoluogo lombardo, il Senior Advisor rossonero Ibrahimovic ha voluto rilasciare una breve dichiarazione.

Ibra apprezza Modrić

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimović ha fatto il punto della situazione in casa Milan tra errori passati e prospettive per il futuro. Lo svedese inoltre si è espresso in merito agli acquisti rossoneri dell’ultima sessione di calciomercato, con un’attenzione particolare nei confronti di Modrić:

Siamo diversi, lui è leader in campo, fuori si prende poco spazio, ma ha portato l’esperienza che mancava. Anche se non avesse giocato da wow solo standogli vicino ti dà qualcosa. In campo gli abbiamo detto “entra e fai tu”. Non sono stupito, gioca così da vent’anni.

Il numero 14 sta letteralmente trascinando la formazione meneghina, con la squadra di Allegri momentaneamente al terzo posto. I tifosi intanto si godono un campione come Modrić, pallone d’oro nel 2018 e desideroso di alzare nuovi trofei.