L’inizio di stagione è stato condizionato dall’infortunio, ma Zlatan non ha dubbi, Leao tornerà presto ad essere protagonista

In occasione del festival dello sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni della gazzetta allo sport. Tante le tematiche trattate, dall’evergreen Luka Modric, all’inzio di stagione di Santi Gimenez oltre immancabilmente, a Rafael Leao, tornato in campo nel big match contro il Napoli dopo aver smaltito il problema al polpaccio avvertito nella prima uscita ufficiale dei rossoneri, la vittoria contro il Bari nel turno di Coppa Italia.

Di certo non ancora a pieno regime, ed i pochi sprazzi giocati contro Napoli e Juventus lo hanno dimostrato, facendo storcere il naso ai tifosi per le nitide chance da gol sciupate all’Allianz nel pareggio a reti bianche contro la Juventus.

Un messaggio di stima per il portoghese ed una promessa al popolo rossonero. Per Leao c’è soltanto bisogno di tempo, a breve i tifosi potranno riavere il solito esplosivo Rafael Leao. L’infortunio è ormai alle spalle, ora servirà solo trovare la condizione ottimale

“A Torino ero nello spogliatoio. Erano tutti arrabbiati, tutti, pure Allegri, perché si poteva vincere. E anche Leao. Ricordiamoci che durante la preparazione era il migliore, poi è stato fuori due mesi, ora deve tornare in forma.

Chiaro che ci aspettiamo la magia, perché Leao è magia! Chiaro che parleremo sempre di lui, perché è uno dei giocatori più forti al mondo. L ’ho visto ragazzino, adesso ha due figli: è un percorso. Io sono diventato maturo a 28 anni. E comunque quando abbiamo vinto lo scudetto posso dire che lo ha vinto da solo”.