“Il mio scudetto più soddisfacente”: Ibrahimović racconta la sua eredità rossonera

Zlatan Ibrahimović torna a parlare di Milan durante This is me su Canale 5 e lo fa con il tono che lo ha sempre contraddistinto, diretto e profondo. L’ex attaccante, oggi figura centrale nell’organigramma rossonero, ha confessato quanto sia forte il legame con il club e con i tifosi. Per lui, l’ultimo scudetto conquistato con il Milan è stato “il più soddisfacente della carriera”, un traguardo che racchiude fatica, orgoglio e senso di appartenenza.

“Sarò milanista per sempre”

L’ex centravanti svedese non ha dubbi: il Milan resterà sempre parte della sua vita.

“Sarò milanista per sempre. Questa società mi ha dato tanto, dentro e fuori dal campo.”

Ibrahimović ha sottolineato il legame profondo con i colori rossoneri, un sentimento costruito su anni di sfide e rinascite personali. Oggi Zlatan continua a vivere il Milan da una nuova prospettiva, quella dirigenziale, ma con lo stesso spirito guerriero di quando trascinava la squadra sul campo. La sua presenza a Milanello resta un punto di riferimento per il gruppo e per l’allenatore Massimiliano Allegri, impegnato in una stagione complessa ma ambiziosa.

Il ricordo dello scudetto e la soddisfazione più grande

Quando parla del trionfo in Serie A, Zlatan non nasconde l’emozione.

“L’ultimo scudetto con il Milan è stato il più soddisfacente della mia carriera.”

Un successo che, per il fuoriclasse svedese, ha avuto un valore simbolico: il coronamento di un percorso di crescita e di ritorno al vertice, ottenuto con una squadra giovane e affamata. Ibrahimović ha voluto anche ricordare l’unità del gruppo di allora, guidato da Stefano Pioli, e il supporto di una piazza che non ha mai smesso di crederci. Parole che suonano come una dichiarazione d’amore per un club che, oggi più che mai, rappresenta la sua seconda casa.

Il Milan di oggi e l’eredità di Zlatan

Pur non essendo più in campo, Ibrahimović continua a trasmettere la sua mentalità vincente ai giocatori del Milan. Il suo ruolo dirigenziale lo pone accanto alla proprietà e allo staff tecnico, con l’obiettivo di riportare il club stabilmente ai vertici della Serie A. La sua figura resta un simbolo di carisma, disciplina e orgoglio rossonero.

Il messaggio è chiaro: l’essenza del Milan vive anche nelle parole e negli insegnamenti di chi, come Zlatan, ha saputo unire talento e leadership. E, ascoltandolo, è difficile non credere che per lui il Milan non sia solo un capitolo, ma una parte indelebile della sua storia.