Pulisic ko in nazionale, il Milan non ci sta: tensione con Pochettino

Il post pubblicato da SportMediaset su Instagram ha riportato la notizia che ha fatto tremare i tifosi rossoneri. Christian Pulisic ha accusato un problema al flessore dopo gli impegni con gli Stati Uniti, dove aveva giocato 17 minuti contro l’Ecuador e poi da titolare contro l’Australia, nonostante le sue condizioni non fossero ottimali.

Pulisic rischia un mese di stop e il Milan è infastidito dalla gestione avuta da Pochettino e dagli USA.

Il giocatore è rientrato a Milano per gli accertamenti medici e salterà quasi certamente le prossime gare di Serie A 2025/2026. A Milanello si monitora la situazione con cautela, ma la delusione per la gestione della nazionale resta forte.

Pochettino e USA nel mirino: l’irritazione del Milan

La decisione di schierare Pulisic dal primo minuto contro l’Australia ha acceso la polemica. Pochettino, oggi alla guida della selezione americana, lo avrebbe impiegato nonostante l’allarme fisico, giustificandosi con il ruolo di capitano del gruppo. Pochettino lo ha messo dal primo minuto perché è il capitano della nazionale.

Una motivazione che non ha convinto i dirigenti rossoneri, infastiditi dall’aver visto il giocatore peggiorare la situazione. In casa Milan, l’obiettivo è recuperarlo per il mese di novembre, quando i rossoneri affronteranno un calendario intenso e decisivo.

Prospettive e reazioni a Milanello

A livello medico, si parla di una lesione muscolare che potrebbe richiedere quattro settimane di stop. Pulisic, protagonista della prima parte di stagione con gol e assist, sarà valutato giorno per giorno. Il Milan, reduce da un buon avvio in campionato, dovrà trovare nuove soluzioni offensive in attesa del rientro dell’americano.

Il club, che partecipa solo alle competizioni italiane in questa stagione, considera l’episodio un campanello d’allarme sulla gestione dei nazionali. E intanto, i tifosi attendono buone notizie dal prossimo bollettino medico di Milanello.

Un infortunio arrivato nel momento meno opportuno e una polemica che attraversa due continenti. Il Milan perde uno dei suoi punti di riferimento e spera in un recupero rapido per riabbracciare presto Christian Pulisic, simbolo di energia e sacrificio nella squadra di Max Allegri.