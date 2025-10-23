Jashari, spunta la data del rientro: quando tornerà

Archiviata la preziosa vittoria di San Siro, per 2-1 contro la Fiorentina guidata dall’ex Stefano Pioli, il Milan è pronto per la sfida di domani sera contro il Pisa: i rossoneri vogliono confermare il primo posto in classifica.

Le buone notizie, però, arrivano anche fuori dal rettangolo verde. Dopo quasi due mesi di stop e un lungo percorso di riabilitazione, il neo acquisto del Milan, Ardon Jashari, è vicino al rientro in campo.

Milan, Jashari pronto a rientrare: la data

Infortunatosi lo scorso 28 Agosto in allenamento, Ardon Jashari è pronto per mettersi alle spalle la frattura composta del perone destro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore svizzero è prossimo al rientro sul terreno di gioco.

La prossima settimana, Jashari, si sottoporrà all’esame radiografico che deve certificare la completa calcificazione dell’osso, necessaria per poter forzare. Il centrocampista classe 2002, prosegue l’edizione odierna del noto quotidiano, potrebbe tornare in campo anche prima della prossima sosta di Novembre, precisamente l’8 Novembre contro il Parma.

Finora le tempistiche sono state rispettate, con Jashari che già corre sul campo con le scarpe da calcio: vedremo se lo svizzero riuscirà a tornare quantomeno tra i convocati per l’ultima gara prima della sosta.

Jashari può essere l’uomo in più del Milan?

Arrivato al Milan in estate per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, Ardon Jashari, a causa dell’infortunio subito, non ha potuto ancora dimostrare le sue qualità.

Massimiliano Allegri, difatti, ha dovuto trovare delle soluzioni alternative per il centrocampo rossoneri. Soluzioni, che fin qui hanno funzionato molto bene: Modric in regia è il fuoriclasse ammirato a Madrid, mentre Rabiot e Fofana hanno offerto delle prestazioni solide e di assoluto livello.

Jashari, dunque, ha tutto il tempo per integrarsi al meglio negli schemi del nuovo mister del Milan, ma il suo rientro in campo potrebbe rappresentare un “nuovo acquisto” prima del mercato di gennaio.