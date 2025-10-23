Milan, annuncio di Allegri su Nkunku e non solo: un altro big può tornare

Dopo la vittoria contro la Fiorentina e la conquista della vetta della classifica, il Milan si prepara ad ospitare il Pisa a San Siro. Una gara fondamentale per i rossoneri, chiamati ad allungare in classifica in attesa del match tra Napoli ed Inter. Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa di vigilia, ha presentato la gara: il tecnico livornese ha annunciato il recupero di Christopher Nkunku e la possibilità di vedere dal primo minuto Koni De Winter.

Milan-Pisa, Allegri: “Nkunku sarà in panchina. Chance per De Winter”

SULLA GARA: “Più che pressione, c’è una partita complicata. II Pisa, a parte a Bologna, ha sempre fatto partite di lotta, segnando, subendo il giusto, come a Napoli e con la Roma. Bisognerà affrontare la partita nel giusto modo. Poi c’è un tabu da sfatare, visto che dobbiamo fare un po’ meglio con l’altra neopromossa”.

PRIMO POSTO E OBIETTIVO CHAMPIONS: “Non è che mi aspettavo di essere primo, so solo che lavoriamo tutti i giorni e che ho ereditato una squadra con giocatori importanti. Ma siamo solo all’inizio. sarebbe importante per fare un altro passo in avanti in classifica per avvicinarci al nostro obiettivo, cioè la Champions. La quota Champions sarà intorno ai 74 punti”.

SCUDETTO: “Dobbiamo prendere al massimo tra i 20 e 25 gol. I tifosi devono sognare, noi dobbiamo lavorare”.

NKUNKU E LOFTUS-CHEEK: “Domani Nkunku sarà in panchina, oggi valuteremo Loftus-Cheek. Domani dobbiamo fare un altro passo in avanti”.

DE WINTER: “Domani potrebbe avere una chance”.

DIFETTI DA MIGLIORARE: “A Torino, nell’ultima azione della Juventus, non eravamo messi bene sul cross di Kostic. Stessa cosa è successa nel finale contro la Fiorentina. Serve attenzione nei finali delle partite. Dobbiamo migliorare su questo. Un errore in quel momento può decidere la partita. Dobbiamo alzare il livello su questo aspetto”.

LEAO: “Con la Fiorentina ha fatto gol dalla zona centrale del campo. Non è che io trasformo Leao: io penso che possa giocare da prima e da seconda punta. Più nel centro del gioco è, meglio è. Rafa può fare benissimo la seconda punta e può accoppiarsi sia con Gimenez, che con Pulisic che con Nkunku”.

MILAN-COMO A PERTH: “L’importante è che venga presa presto una decisione, poi noi ci adegueremo. Se si giocherà in Italia meglio, se no andremo in Australia”.