Juve Milan, Adani ci va giù durissimo: la sentenza sul match è senza precedenti

Juve Milan

L’ex giocatore è intervenuto nel corso della puntata della Domenica Sportiva ed ha avuto parole piuttosto dure verso Juve e Milan.

Negli anni abbiamo imparato tutti a conoscere il rapporto tra Daniele Adani e l’allenatore ora rossonero Massimiliano Allegri. I due si sono rivolti più di qualche frecciatina con il tecnico che ha risposto – ai tempi della Juve – alle critiche social dell’ex difensore che quest’anno sembrava andare più tranquillo.

In almeno un paio di occasioni – come ad esempio a Viva El Futbol – Adani ha infatti elogiato il lavoro di Allegri nel club rossonero, una squadra che sembra letteralmente rinata rispetto alle difficoltà della scorsa stagione. E Adani più volte ha sottolineato che il lavoro del tecnico nelle prime settimane è stato piuttosto importante. Nelle ultime ore però Lele ha avuto parole piuttosto dure per la sfida di ieri sera.

Adani e il bel gioco, duro attacco a Juve Milan

Da anni Adani ricorda come nel calcio sia fondamentale il bel gioco e vedere una bella partita e tornando a questo l’ex giocatore ha avuto parole piuttosto dure per la partita confermando le sue impressioni a La Domenica Sportiva: “Juve Milan doveva essere la gara di cartello, ma è stata una gara non bella che è durata solo un tempo, il secondo. Il Milan ha fatto meglio ma era lecito visto che non aveva le coppe europee”.

Poi parlando delle difficoltà del calcio italiano lui ha usato proprio esempio di Juve Milan e ha detto con un velo di amarezza: “Nessuna grande emozione e quando non ci sono emozioni purtroppo la gente si allontana dal calcio”.

