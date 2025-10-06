Juve Milan ha evidenziato un serio problema: Allegri trovi una soluzione

Alcune cose positive ed altre da rivedere per il Milan di Massimiliano Allegri dopo il buon pari nella trasferta di Torino contro la Juventus.

Un pari che ha il sapore del rimpianto per il Milan di Massimiliano Allegri, i rossoneri hanno fatto bene ma non sono andati oltre lo 0 a 0 contro una Juve apparsa in grande difficoltà. Il club rossonero esce con 4 punti dai match contro Juve e Napoli, paradossalmente contro la Juve però c’è la consapevolezza che il Milan ha fatto meglio e poteva portare a casa una vittoria d’importanza assoluta.

Tante note positive, come i 90 minuti del giovane Bartesaghi, apparso in netta crescita ma il Milan ha un problema, specialmente se vogliamo parlare di una squadra che vuole puntare al titolo. Stiamo parlando del reparto offensivo, un reparto che finora ha avuto alti e bassi e che sicuramente poteva fare meglio, specialmente visto che ora è sulle spalle solo di Christian Pulisic.

Attacco Milan, occorre una svolta: Gimenez e Leao non funzionano

Che sia una questione tattica o psicologica, sia Rafa Leao che Santiago Gimenez sembrano in difficoltà. Il portoghese è appena tornato da un infortunio ma il suo ingresso contro Napoli e Juve non ha soddisfatto i tifosi e contro i bianconeri è stato addirittura decisivo in negativo. Per puntare a quel titolo che per alcuni è solo un sogno il Milan deve dare una svolta per quel che riguarda il reparto offensivo.

9 gol in 6 partite, meno rispetto ai 17 dell’Inter e ai 12 del Napoli, le due squadre che al momento sembrano più attrezzate per la lotta scudetto. Solo la Roma ha fatto peggio mentre rossoneri e giallorossi hanno finora le due migliori difese (Roma ancora meglio) ma è un reparto che necessita di svoltare. Gimenez e Leao sono stati grossi investimenti negli anni per il Milan e ora occorrono risposte, anche nel 3-5-2 allegriano. E poi c’è anche Christopher Nkunku, importante acquisto degli ultimi giorni di mercato e che i tifosi sperano di vedere presto più tempo all’opera.