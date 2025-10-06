Leao Milan, è una vera e propria mazzata: la notizia dopo Juve Milan lascia di sasso

Brutte notizie in casa Milan dopo il pari contro la Juve. Ci sono buone cose e cose peggiori, e tra quest’ultime c’è da definire la situazione di Rafa Leao.

Il Milan ottiene un buon pari in casa della Juventus ma se prima del match c’era chi poteva firmare per questo risultato non si può dire lo stesso del dopo e in casa rossonera restano tanti rimpianti. Il club poteva vincere e volare nuovamente in vetta alla classifica ma ha sprecato tante chance, a partire dal rigore clamorosamente sbagliato contro la Juventus. Ma oltre a ciò in casa rossonera ora ci si chiede cosa fare con la situazione di Rafa Leao, entrato davvero male nella sfida contro i bianconeri.

Leao in affanno, la sentenza è durissima per il Milan

Il Milan gira bene, la difesa ha trovato la quadra e in generale i rossoneri vincono e convincono un pò in tutte le partite. Il club ha cambiato un modulo ed un giocatore che ancora deve ambientarsi nel nuovo sistema rossonero è sicuramente l’attaccante portoghese Rafa Leao. Il Milan giocava con il 4-3-3 negli anni passati ma c’è una problematica non da poco ed ora va trovata una nuova sistemazione per il talento portoghese.

Un’intera carriera da esterno ed ora Allegri lo deve riprovare come centravanti, un giocatore che possa alternarsi con Santiago Gimenez. C’è bisogno di tempo e di certo l’infortunio che ha tenuto fermo Leao per oltre un mese non facilita le cose, anzi le peggiora ulteriormente. Il Milan deve ripartire ma Leao rischia di diventare una vera incognita e grana per il club milanese.

Nuovo caso Leao, e ora che succede con il Milan?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza la prestazione di Rafa Leao contro la Juve e titola ‘Rafa non gira. Leao centravanti sbaglia tutto, la metamorfosi è ancora lontana’. Insomma tante cose da valutare ma Allegri deve recuperare il prima possibile il giocatore e la sfida di ieri ha gettato Leao ancora di più nelle critiche e ora ci sono dubbi sul giocatore.

Leao ieri ebbe due chance abbastanza agevoli davanti alla porta ma sprecò clamorosamente, gettando alle ortiche la possibilità di restare in testa alla classifica. L’assist di Modric al 90′ era un’autentica magia ma il giocatore si è divorato il gol, sprecando in malo modo. Già contro il Napoli il suo ingresso non ha convinto ed anche ora Rafa è apparso svogliato e in evidente difficoltà.

Il ruolo da prima punta che Allegri gli ha ritagliato sembra complicato per Leao ed ora si proverà a cambiare. Il giocatore partirà con la Nazionale ma al rientro sia Allegri che i tifosi vogliono assolutamente un Rafa diverso.