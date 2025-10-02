Juve-Milan, tegola per Tudor: il bianconero salta il big match

Brutte notizie per la Juventus in vista della gara contro i rossoneri: un calciatore salterà la grande sfida di domenica sera

Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con la preparazione del big match di domenica sera, che vedrà il tecnico livornese sfidare il proprio passato. Alle 20:45 infatti il Diavolo sarà sul campo dell’Allianz Stadium di Torino per affrontare la Juventus, in una gara che si preannuncia scoppiettante e in un certo senso già determinante per le sorti delle due compagini.

La classifica attuale vede rossoneri e bianconeri separati da un solo punto di distanza: guida il Milan a quota 12 al pari di Roma e Napoli, mentre la Vecchia Signora insegue a quota 11. Le avversarie guarderanno con interesse a questo scontro diretto con la speranza di poter allungare su almeno una delle due, ulteriore motivo per evitare brutte sorprese e cercare la vittoria per allungare e continuare a convincere.

Juventus, arriva il verdetto: infortunio per il calciatore, salta il Milan

In vista della scontro di domenica, la Juventus dovrà fare a meno di una propria pedina. La serata di Champions League di ieri ha visto i bianconeri di mister Igor Tudor impegnati nella trasferta spagnola contro il Villarreal. I bianconeri erano riusciti a rimontare e ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Gatti e Conceiçao, per poi doversi accontentare del pareggio siglato dall’ex Renato Veiga.

La notte europea ha di fatto sottratto alla Juventus un calciatore, uscito per infortunio a gara in corso. Si tratta di Juan Cabal, che ha abbandonato il campo in lacrime dopo appena 14 minuti a causa di un problema alla coscia. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di medio grado al bicipite femorale: il Cabal rimarrà ai box per qualche settimana, saltando dunque il match contro il Milan.