Leao, ora cambia tutto: la scelta del Milan ribalta la situazione

Rafael Leao è indubbiamente uno degli asset più importanti di questo Milan nonché elemento imprescindibile della rosa. Le sue qualità sono fuori da ogni discussione e gli allenatori che negli ultimi anni si sono succeduti sulla panchina del Diavolo hanno visto in lui l’uomo in più su cui fondare le fortune della squadra. La voglia di andare avanti insieme non è mai stata disturbata da interferenze esterne e adesso il Milan sembrerebbe pronto a rimettere in piedi il discorso rinnovo.

Futuro Leao, cosa trapela: gli aggiornamenti sul dossier rinnovo

La volontà da parte di Leao di sposare appieno il progetto Milan è sempre stata evidente, sebbene le incomprensioni emerse in alcune brevi parentesi degli ultimi anni e in particolare durante il periodo con Fonseca allenatore. Nella giornata di oggi arrivano importanti novità sulle mosse future. Nel corso dell’ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto chiarezza sull’attuale situazione, parlando di un possibile rinnovo.

Queste le sue dichiarazioni:

“Già in estate ci sono stati primi discorsi per il rinnovo di Leao. Negli ultimi giorni quest’idea è tornata ad affiorare nelle menti dei dirigenti del Milan. Occhio a questa possibile idea che prossimamente potrebbe svilupparsi concretamente”.

La volontà di andare avanti insieme c’è dunque anche da parte della dirigenza rossonera, che continua a vedere in Leao il calciatore giusto su cui puntare anche in ottica futura.

Leao sempre più responsabilizzato: la società punta con decisione su di lui

L’eventuale rinnovo di contratto sarebbe un ulteriore segnale attraverso cui Leao troverebbe responsabilità e peso maggiori all’interno del mondo Milan.

Dopo un inizio dell’esperienza rossonera in chiaroscuro, il portoghese è salito gradualmente in cattedra mettendo a nudo le sue doti, che lo hanno reso protagonista assoluto nell’anno dello Scudetto nonché nelle stagioni successive. L’aver poi nell’ordine ricevuto la maglia numero 10, riservata ai grandi campioni, e un ruolo da attore principale anche nello spogliatoio, hanno consacrato Leao come pietra angolare di questo Milan. E con ogni probabilità lo sarà anche in futuro.