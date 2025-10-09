Milan, frecciata di Fonseca a Leao: l’affondo dell’ex tecnico

L’ex allenatore del Diavolo torna a parlare del proprio passato e manda un messaggio netto a Rafael Leao: le dichiarazioni del tecnico portoghese

Se il Milan visto in questo primo scorcio di stagione sembra completamente rinato, grande merito è di Massimiliano Allegri, che è riuscito a risollevare un gruppo con il morale per terra dopo le delusioni dello scorso anno e che sta gradualmente permettendo l’inserimento dei nuovi acquisti.

Le difficoltà della stagione 2024/25 derivano da problemi di comunicazione e continue differenze di vedute ai piani alti del club, nonché nel rapporto tra staff tecnico e squadra. Il Milan, che ha vissuto la scorsa annata con la staffetta in panchina tra Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, non ha di fatto mai trovato continuità nel rendimento e nella condizione, chiudendo la stagione fuori dalla zona riservata ai piazzamenti europei.

Fonseca interviene su Leao: parole chiarissime verso il numero 10 rossonero

Ed è proprio Paulo Fonseca che è tornato a parlare del Milan e della breve esperienza trascorsa alla guida del Diavolo. Intervistato da SportItalia, il tecnico lusitano si è soffermato sul rendimento di Rafael Leao, a lungo un’incognita durante lo scorso anno.

Il rendimento di Leao non è stato all’altezza di quanto ci si aspettava da un calciatore di tale calibro. Fin dall’inizio della stagione i nervi tra il numero 10 e il proprio tecnico non apparivano esattamente distesi: emblematico è l’ormai storico siparietto di Lazio-Milan, quando durante il cooling break Theo Hernandez e Leao sono rimasti dal lato opposto alla panchina, non avvicinandosi al proprio allenatore per ricevere i dettami tattici da seguire per il resto della gara.

Fonseca non ha mai nascosto la propria stima per Leao, per le sue doti e per il suo straordinario potenziale. Proprio questo è stato oggetto di un’osservazione mirata da parte dell’ex allenatore rossonero, convinto di non aver ancora visto la migliore versione di Leao. Queste le sue parole: