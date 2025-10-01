Lewandowki al Milan, non è solo un sogno: Fabrizio Romano fa il punto sull’affare

L’arrivo di Robert Lewandowski è un sogno che sta pian piano prendendo sempre più piede in casa Milan. A fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Romano.

L’avvio di stagione con il Milan di Luka Modric ha dimostrato che la carta d’identità non è sempre la cosa più importante. Il centrocampista croato, nonostante sia a fine carriera, sta trascinando i rossoneri in queste prime partite. Un impatto sorprendente che ora sta portando il Diavolo a fare delle considerazione sul futuro.

Dopo una strategia mirata da parte della società basata sull’investimento sui giovani, ora si sta prendendo consapevolezza di quanto siano importanti anche profili d’esperienza. Dopo Modric, il popolo rossonero adesso spera di vedere con la maglia del Milan anche un altro top player immortale: Robert Lewandowski. L’affare è davvero possibile?

Milan, pista Lewandowski da non scartare: “Può andare via a zero”

In queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dei rumors che vedrebbero il Milan interessato a Lewandowski. Il polacco potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero al termine della stagione e il Diavolo ci avrebbe fatto un pensierino. Sul suo canale YouTube, Romano ha spiegato meglio la situazione:

Lewandowski è totalmente concentrato sul Barcellona. La possibilità che vada via a zero è concreta e lì si possono aprire degli scenari, che si possono chiamare Milan, Arabia o in qualsiasi modo, ma oggi non è un discorso che Lewandowski vuole affrontare. Se Milan-Lewandowski diventerà un discorso concreto ve lo racconteremo, ma non siamo al momento in cui credo si debba parlare di una trattativa vera e propria.

Non una totale chiusura, dunque, da parte di Romano, che non smentisce le voci di un interesse del Milan per Lewandowski. Al momento il centravanti polacco ha la testa solo sul Barcellona, ma a fine stagione la permanenza è tutt’altro che scontata. Un addio a parametro zero sarebbe osservato con molta attenzione da tanti club e tra questi club potrebbe esserci anche il Milan.