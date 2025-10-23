Loftus-Cheek e Nkunku: ultim’ora da Sky in vista di Milan-Pisa

Ruben Loftus-Cheek non ha smaltito l’affaticamento muscolare e non sarà disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro il Pisa. Ci sono novità anche per quanto riguarda Christopher Nkunku. L’attaccante francese non ha giocato l’ultima partita di campionato a causa di un problema all’alluce: arriva, però, un importante aggiornamento sull’ex Chelsea.

Milan, una buona e una cattiva notizia in vista del Pisa

Il Milan sta vivendo un periodo particolarmente felice. Il successo in rimonta contro la Fiorentina ha permesso ai rossoneri di scavalcare Napoli e Roma in testa alla classifica e di tornare capolista a oltre due anni di distanza dall’ultima volta. Il prossimo turno potrebbe permettere al Diavolo di allungare ulteriormente sulle dirette concorrenti.

Gli uomini di Massimiliano Allegri ospiteranno domani sera il Pisa, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, mentre sabato ci sarà il big match tra Napoli e Inter. Contro la squadra di Alberto Gilardino, stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan potrà contare sul recupero di Christopher Nkunku. Al rientro del centravanti francese, però, fa da contraltare la notizia dell’indisponibilità di Ruben Loftus-Cheek.

Milan, cosa cambia con il recupero di Nkunku e l’assenza di Loftus-Cheek

Data l’indisponibilità in attacco di Christian Pulisic, Allegri sarà particolarmente soddisfatto di poter contare su Nkunku per ampliare il numero di scelte nel reparto offensivo. Il classe 1997 era stato costretto a saltare la partita con la Fiorentina a causa del fastidio al piede patito con la Francia.

Al contrario, la permanenza in infermeria di Loftus-Cheek priverà ancora una volta il tecnico livornese di un’importante alternativa in mezzo al campo. Considerando anche l’infortunio di Adrien Rabiot, il Milan dovrà fare di necessità virtù per sopperire a queste assenze.

