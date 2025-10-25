Mercato Milan, il nuovo centrale può arrivare GRATIS: trattativa inaspettata!

Il Milan, nelle vesti di Igli Tare, pensa ancora a rinforzare il reparto difensivo. Gli acquisti di Koni De Winter e, nel finale di calciomercato, di David Odugu non bastano per completare il reparto a lungo termine, che conta assieme a questi innesti anche i già presenti Tomori, Pavlovic e Gabbia. Per questo, i rossoneri pensano a un innesto per la prossima stagione partendo dai giocatori in scadenza a giugno 2026. Tra i nomi c’è anche Merih Demiral.

Reparto non completo ma che funziona

Numericamente e, forse, anche qualitativamente, nel calciomercato estivo si poteva fare qualcosa in più per la difesa. Nella difesa a tre proposta da Massimiliano Allegri, trovano posto nell’11 titolare Pavlovic, Tomori e Gabbia, con De Winter e Odugu pronti a subentrare.

Mancherebbe, dunque, un tassello, che però non è fondamentale se si considera che i rossoneri giocheranno per tutta la stagione solamente in Serie A e, in base al rendimento, in Coppa Italia. Al momento, però, nonostante qualche dubbio emerso nell’ambiente al termine del mercato, la difesa funziona, avendo concesso solo cinque reti in dieci partite stagionali.

Il possibile rinforzo arriva dall’Arabia: idea Demiral

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, il Milan starebbe pensando a rinforzare il reparto difensivo ma solo dal mercato estivo, continuando così per il resto della stagione senza intervenire, a meno di sorprese, nel mercato invernale.

L’intenzione è di utilizzare questi mesi e il calciomercato di gennaio per muoversi in anticipo, cercando di ottenere un accordo con quei giocatori in scadenza di contratto. Nella lunga lista di Igli Tare, vi è il nome di Merih Demiral, ex difensore di Juventus e Atalanta oggi all’Al-Ahli.

Il difensore turco classe 1998 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e potrebbe diventare dunque una ghiotta occasione per i rossoneri.