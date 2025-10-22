Milan, rinnovo di Tomori: il giocatore esce allo scoperto, arriva l’annuncio

In attesa del prossimo weekend di Serie A, il Milan guarda tutti dall’alto e guida la classifica del campionato in solitaria. Il Diavolo si è infatti imposto sulla Fiorentina e ha sorpassato il gruppone di avversarie al termine di un turno rocambolesco e caratterizzato da improvvisi colpi di scena nonostante le poche reti messe a segno.

Oltre alle faccende di campo, la dirigenza rossonera continua a vigilare con grande attenzione sugli altri settori di interesse del Milan. Per il calciomercato ci sarà tempo, mentre rimane prioritaria la questione rinnovi, con quello di Fikayo Tomori che continua a far discutere.

Dopo una stagione in chiaroscuro, Tomori è tornato a guidare la difesa rossonera con la leadership e il carisma che in passato lo avevano contraddistinto. L’intero ambiente rossonero vorrebbe vederlo a Milano ancora a lungo e proprio su questo fronte pare che si stia muovendo qualcosa.

Nel frattempo il difensore inglese ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, dando il proprio punto di vista su quanto fatto fin qui in stagione e su quelle che sono le volontà della squadra e della società in vista dei mesi a venire. Di seguito un estratto dell’intervista a Tomori.

“Contro la Fiorentina abbiamo fatto una buona partita, c’è un ambiente positivo, ma sempre il mister ci dice di concentrarci sulla prossima partita ed è quello che stiamo facendo per restare al primo posto. L’anno scorso non è andata bene. Quest’anno abbiamo nuovi giocatori, un nuovo allenatore e adesso il clima è diverso: abbiamo iniziato bene la stagione e vogliamo continuare così”.

Tomori è chiaro: la sua posizione sulla lotta Scudetto e sulla questione rinnovo

Nel corso dell’intervista, Fikayo Tomori si è poi soffermato su due questioni scottanti in casa Milan. La prima riguarda la situazione contrattuale dell’inglese, attualmente in scadenza con i rossoneri nel 2027, sulla quale l’inglese si è così espresso:

“Come ho sempre detto da quando sono arrivato, il Milan è un grande club e finché dalla dirigenza non mi dicono ‘Adesso basta’, io resto qua, ho una casa qua. Non ho pensato onestamente troppo al rinnovo di contratto, perché voglio pensare alla prossima partita come vuole il mister. Poi, quando mi chiederanno del contratto, ci penserò”.

Il secondo tema riguarda invece il sogno Scudetto che i rossoneri osservano, al netto dell’attuale classifica e dell’assenza di impegni europei nel corso della stagione. Con la solita calma e chiarezza che lo contraddistingue sul campo e fuori, il difensore del Milan ha esposto il proprio pensiero:

“Analogie con il 2022? C’è un ambiente diverso, però ci sono delle similitudini: abbiamo la sensazione che ci sia un buon gruppo, che ha la mentalità di giocare partita per partita. Cosa sono disposto a fare in caso di Scudetto? Non ci ho pensato. Magari mi faccio biondo, se facciamo qualcosa di straordinario…”.

Parole, quelle di Tomori, che indirizzano il dossier rinnovo verso una direzione chiara: la disponibilità del difensore c’è, adesso la palla passa alla dirigenza. Sulla lotta al titolo invece tutto dipenderà dal campo e dalla tenacia del gruppo di Massimiliano Allegri nelle settimane a venire.