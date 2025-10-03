Mercato Milan, l’addio fa felice Tare: occhio alla futura plusvalenza

In casa Milan c’è grande ottimismo per questo inizio di stagione. Ma non solo per questo e in molti hanno notato questo giocatore.

Il Milan ha attuato una vera e propria rivoluzione nell’ultima sessione di calciomercato, abbiamo visto tanti acquisti e tante cessioni con una squadra totalmente cambiata rispetto allo scorso anno. Il club non ha avuto remore nel cedere big del calibro di Theo Hernandez e Tijani Reijnders ma non solo loro e sono diversi i giocatori che hanno lasciato nell’ultima sessione di calciomercato.

L’arrivo di Tare ha sconfessato alcune decisioni precedenti ed il club ha cosi optato per lasciare andare via giocatori che invece potevano essere centrali nel progetto rossonero. Una delle scelte più discusse riguarda la cessione in prestito del centrocampista Wilfried Bondo, scelta che finora è apparsa piuttosto positiva. Buone notizie in casa Milan.

Sorpresa Bondo, il Milan coccola il centrocampista

Il Milan ha investito circa 10 milioni di euro per acquistare Bondo nell’ultima sessione di calciomercato a gennaio e il club ci puntava molto ma i tanti acquisti fatti in estate lo hanno escluso da qualsiasi rotazione. Il Milan lo ha ceduto in prestito secco alla Cremonese ed il giocatore ha ripagato questa decisione ed è uno dei trascinatore del club grigioarancio in questo avvio di stagione.

Sei presenze in questa stagione e sempre tra i migliori, un avvio che sicuramente aiuta i rossoneri, una possibile plusvalenza o magari chissà esperienza in vista del ritorno in maglia rossonera.