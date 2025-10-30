Mercato Milan, occhi sulla sorpresa della Serie A: ha già fatto tre assist

Il Milan, reduce dal pari esterno contro l’Atalanta, si prepara per la sfida di domenica sera contro la Roma. Una sfida che vede Massimiliano Allegri in piena emergenza, soprattutto per l’attacco. Quel reparto che il diavolo vuole assolutamente rinforzare. E proprio per questo, è finito nel mirino Giovane dell’Hellas Verona.

Il Milan mette nel mirino il brasiliano, ma c’è concorrenza

È sicuramente uno dei temi che il diavolo si porta da tutta l’estate, quello dell’attaccante. Quella punta mai arrivata e richiesta esplicitamente da Allegri, che alla fine si è dovuto “accontentare” della permanenza di Santiago Gimenez, non del tutto entrato nei pensieri del tecnico toscano. Rafael Leao resta, al momento, l’unico sicuro del ruolo di centravanti, con Pulisic a ridosso. Ma la dirigenza è pronta a muoversi per rinforzare l’assetto offensivo.

Per tale motivo, come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri stanno monitorando Giovane dell’Hellas Verona, una delle sorprese di questo inizio di Serie A. Occhio, però, alla viva concorrenza della Fiorentina, anch’essa fortemente interessata al classe 2003.

Giovane piace al Milan: i suoi numeri fino ad oggi

Vivace, eccentrico, dribblatore. Come il più classico dei brasiliani, al 21enne piace il pallone tra i piedi, giocarci e provare colpi di genio. Si è ormai preso l’attacco del Verona di Paolo Zanetti e i numeri parlano chiaro. In nove partite di Serie A ha già collezionato tre assist, con il solo gol che manca a referto.

Resta, però, da considerare anche il talento di questo ragazzo nel riuscire quasi sempre a centrare la porta. Infatti è leader di tutta la Serie A, per tiri verso lo specchio con 14 volte su 26 tiri provati (dati Kickest). Insomma, al brasiliano piace tirare: gli manca solo quel pizzico di fortuna per diventare il bomber che Allegri vuole assolutamente.