Mercato Milan, Tare tenta il doppio colpo: è assalto in serie A

In casa Milan si guarda al presente e al futuro, il club rossonero fa bene ma intanto Igli Tare lavora e osserva in chiave calciomercato.

In casa Milan tutti pensano al big match di domani sera con i rossoneri che affronteranno la Juve per mantenere la testa della classifica e lanciare un nuovo e importante messaggio al resto del campionato. Dopo la vittoria contro il Napoli uscire indenni dallo Stadium sarebbe un grandissimo segnale ed il club rossonero è più carico che mai. Ovviamente la testa della squadra e di Allegri è rivolta al campionato ma si guarda anche al calciomercato e il ds Tare già pensa ai prossimi colpi improvvisi.

Mercato Milan, occhio a ciò che succede Lunedi

L’ultima sessione di calciomercato ha visto una vera e propria rivoluzione, tanti cambiamenti e una squadra totalmente diversa da quella che invece hanno allenato Fonseca e Sergio Conceicao nella scorsa stagione. Se a centrocampo e in attacco c’è l’imbarazzo della scelta per quel che riguarda il lato difensivo c’è la sensazione che il Milan poteva fare qualcosa in più.

Già domani i rossoneri si troveranno costretti a giocare con uno tra Athekame e Bartesaghi in Juventus Milan, giovani con grandi aspettative ma forse ancora acerbi per una sfida come quella odierna. Il Milan ci crede e punta sul progetto giovani ma allo stesso tempo il club vuole puntare su giocatori con un pò di esperienza in più in queste sfide di serie A e guarda proprio alla serie A per due profili molto interessanti.

Occhio in porta e in difesa: svolta a centrocampo Milan

Importanti novità di mercato in casa Milan. Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Milan lavora su due nomi della serie A, il portiere Caprile ed il difensore dell’Udinese Omar Solet, giocatori che si affronteranno in questa giornata di serie A in Udinese Cagliari. Il centrale bianconero viene valutato circa 30 milioni di euro ed è un profilo molto interessante ma su di lui c’è la concorrenza di diversi club italiani ed europei.

Diversa la situazione del portiere visto che il club rossonero probabilmente avrà un nuovo portiere nella prossima stagione. Maignan è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà con il club, si valutano cosi possibili sostituti e Caprile è uno di questi e sul giocatore c’è anche la concorrenza dell’Inter che pensa a lui in caso di possibile addio di Sommer.

Insomma il Milan pensa al big match contro la Juve e Tare invece pensa al mercato, un possibile doppio colpo per due giocatori che valgono circa 50 milioni di euro.