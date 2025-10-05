Milan, Allegri non cambia: nessun dubbio in attacco, ci sarà lui

A poche ore dal big match contro i bianconeri, il mister rossonero prepara due mosse inattese: un cambio in difesa e un tandem d’attacco confermato.

Il big match di questa giornata vede due protagoniste assolute: Milan e Juve. Appuntamento all’Allianz Stadium questa sera alle ore 20:45, per una gara che vale la vetta e qualcosa di più. Sarà la prima partita di Max che torna in casa bianconera con nuovi colori addosso, ma anche la partita in cui Tudor non lascerà nulla al caso.

Allegri ritrova Leao e Tomori, dovrà fare a meno di Estupinan, ma nessuna paura. Ha già scelto chi scenderà in campo al suo posto. Differente il discorso per l’allenatore bianconero che dovrà fare a meno di Bremer.

Verso Juve-Milan, Allegri sorprende tutti

Nonostante il ritorno di alcuni recuperi, Massimiliano Allegri pare intenzionato a sorprendere un po’ i tifosi nella formazione che scenderà in campo stasera a Torino contro la Juventus. Ci sarebbero due scelte inaspettate: in difesa, Koni De Winter potrebbe essere preferito a Tomori, che ha comunque smaltito il suo risentimento all’adduttore.

In conferenza stampa, Allegri ha riferito che Tomori “è a disposizione”, ma non ha garantito che giocherà dall’inizio, sottolineando che la scelta dipenderà da sensazioni e ritmo degli allenamenti. Confermata, invece, la presenza di Bartesaghi sulla fascia sinistra.

Juventus, avversario da non sottovalutare caro Max

Questo match contro la Juventus assume un significato particolare: non solo per la classifica, ma anche per la storia personale di Allegri, che oggi torna all’Allianz Stadium da avversario. In molti si aspettano un gesto simbolico o qualche “ritorno”, ma il tecnico ha voluto smorzare le attese dichiarando che:

“Non è la mia rivincita, ma una bella partita”

Tatticamente, la scelta di una difesa meno “appariscente” con De Winter rispetto a Tomori può suggerire una volontà di preservare energie e rischiare meno, soprattutto in una gara dove il match fisico è prevedibile. In attacco la conferma di Giménez in coppia con Pulisic, dà continuità al progetto offensivo del Milan, puntando sulla fiducia in chi ha già lavorato bene nelle ultime uscite.

Sul fronte della Juventus, l’avversario arriva con assenze e interrogativi in fase offensiva: questo potrebbe spingere il Milan a gestire la costruzione del gioco con pazienza, attaccando quando si aprono spazi, ma evitando di forzare. In ogni caso, Allegri sembra puntare su misura, con calcoli discreti e un’idea chiara di come gestire la rosa.