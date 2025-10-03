Milan, Allegri può sorridere: il titolare sarà a disposizione con la Juventus

Buone notizie per il Milan: Allegri recupera una pedina importante per il match di domenica

In casa rossonera, le attenzioni sono rivolte al big match di domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. Milan al primo posto in classifica a pari punti con Napoli e Roma: morale alle stelle dopo il successo sui partenopei per gli uomini di Allegi che in caso di passo falso delle inseguitrici potrebbero chiudere la sesta giornata in testa al campionato.

Nonostante i numerosi pareggi, la Juventus ha dimostrato di essere un avversario ostico da non sottovalutare soprattutto perché in caso di successo, i bianconeri sorpasserebbero i meneghini: c’è solo un punto infatti a separare le due formazioni.

Se il Diavolo da una parte deve fare a meno di Estupinan espulso nel turno precedente, dall’altra è arrivata un’ottima notizia dall’infermeria.

Tomori a disposizione

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, domenica certa la presenza di Fikayo Tomori. L’inglese ha recuperato dal risentimento all’adduttore, dunque prevista la sua presenza tra i convocati.

Da capire invece la titolarità o meno del numero 23: al momento, basse le probabilità che il centrale venga schierato dal primo minuto, in quanto non si è allenato col gruppo negli scorsi giorni. Al posto dell’ex Chelsea, pronto Koni De Winter arrivato in estate dal Genoa e che nelle ultime uscite ha dimostrato grande solidità e affidabilità.