Milan, attenzione all’attacco: arriva la smentita sul clamoroso acquisto!

Negli ultimi giorni si è diffusa sul web la voce di un possibile approdo in rossonero di Heung-min Son. L’operazione con l’attaccante coreano, in forza adesso al LA FC in LMS, sarebbe sul modello di quella di Beckham di qualche anno fa, con il giocatore che avrebbe la possibilità di mantenere la forma ottimale durante la pausa del campionato americano. Il tutto in vista del mondiale. Tuttavia, sono arrivate le smentite da parte di Matteo Moretto, esperto di calciomercato.

Situazione Son-Milan: arrivano le smentite

Nonostante la larga diffusione di queste indiscrezioni, è arrivata puntuale la smentita dagli esperti di calciomercato. Di seguito le parole di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano:

“Non risulta in alcun modo il nome di Son sul tavolo del Milan in vista di gennaio. Non è assolutamente una possibilità considerata dal Milan in questo momento, per tutta una serie di motivi“.

Perché non è il momento di Son al Milan

Sono diversi i motivi, secondo Matteo Moretto, per cui quella di Son in rossonero non è una possibilità. Innanzitutto, l’operazione non è allineata alla progettualità del club, con i costi del prestito che sarebbero ingiustificati. Inoltre, il Milan in quella posizione è assolutamente coperto e non ha bisogno di nuovi innesti. La dirigenza ha idee diverse e se dovesse arrivare un innesto in attacco avrebbe sicuramente caratteristiche diverse.