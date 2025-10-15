Milan, buone notizie per Allegri: fissata la data del rientro per il rossonero

Arrivano segnali incoraggianti per il Milan e per un rossonero. Gli ultimi esami hanno confermato che il problema al flessore destro è meno grave del previsto, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’esterno potrebbe rientrare già nella prossima settimana, con buone possibilità di essere convocato per la gara contro il Pisa. Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri, che spera di riaverlo a disposizione a breve.

Le condizioni di Saelemaekers: le ultime novità

Il Milan temeva uno stop più lungo per Alexis Saelemaekers, ma i controlli hanno escluso lesioni importanti. Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto. Tornerà sicuramente per il Pisa, ma ha qualche chance anche per domenica. Decisivi gli esami che si svolgeranno nelle prossime 48 ore.

Un aggiornamento che tranquillizza l’ambiente rossonero, reduce da settimane di emergenza tra infortuni e rotazioni obbligate. Il belga, tra i più duttili della rosa, rappresenta una pedina preziosa per la squadra milanese.

Il ritorno e le prospettive

Il recupero di Saelemaekers sarà gestito con cautela. Lo staff medico del Milan seguirà da vicino la risposta muscolare nei prossimi giorni, evitando rischi di ricadute. L’obiettivo è riaverlo al top per il match di campionato contro il Pisa, sfida che potrebbe segnare il suo rientro ufficiale.

Per Massimiliano Allegri si tratterebbe di un rinforzo importante sulla corsia destra, in una fase di stagione in cui il gruppo rossonero ha bisogno di energie fresche e continuità di rendimento.

Un segnale positivo per il gruppo

Il rientro imminente di Saelemaekers è una buona notizia anche sul piano psicologico. Il giocatore ha reagito con determinazione, seguendo le terapie con il massimo impegno. Il Milan, che punta a consolidare la propria posizione in Serie A, potrà così contare nuovamente su un elemento affidabile e versatile.

L’impressione è che il peggio sia passato e che il numero 56 rossonero sia pronto a riprendere il suo posto, portando intensità e qualità sulla fascia destra.