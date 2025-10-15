Ultim’ora Milan, colpaccio da 20 milioni: c’è la firma

Il Milan, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato l’accordo per la partnership che fa sorridere tutti. L’accordo conferma la Emirates, compagnia aerea come ‘Official Airline Partner e Principal Partner’ dei rossoneri per altri cinque anni, con un’intesa che garantirà circa 20 milioni di euro a stagione. Un segnale di continuità e prestigio per il club di Milano, che rafforza il proprio legame con uno dei brand più riconosciuti al mondo.

Il rinnovo e i dettagli dell’accordo col Milan

La conferma è arrivata attraverso un comunicato ufficiale.

“Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo. AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent’anni al fianco del Club.”

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo contratto porterà circa 20 milioni di euro a stagione. Un’intesa che conferma la fiducia reciproca e la solidità di un rapporto costruito nel tempo, capace di unire due realtà globali con una visione comune: eccellenza e prestigio internazionale.

Un legame che racconta una storia

Dal 2007 il logo Emirates Fly Better campeggia sulle maglie del Milan, diventando uno dei simboli più riconoscibili della squadra. Il rinnovo non è solo un accordo economico, ma anche un gesto di riconoscimento per il percorso condiviso.

In un periodo in cui il club rossonero si concentra sul campionato di Serie A e sulle competizioni nazionali, la partnership con Emirates conferma la forza commerciale e la credibilità del progetto portato avanti dalla dirigenza. Un legame che guarda al futuro, mantenendo intatto lo spirito che ha unito due marchi vincenti per quasi vent’anni.