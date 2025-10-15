Milan, cresce la paura per Pulisic: l’infortunio con la Nazionale preoccupa, il motivo

Notte di apprensione in casa Milan. Durante l’ultima gara della Nazionale degli Stati Uniti, Christian Pulisic ha accusato un problema fisico che lo ha costretto a interrompere il match. L’episodio è avvenuto al 27’, quando l’attaccante rossonero è caduto dopo un contrasto, riuscendo comunque a servire un compagno prima di accasciarsi dolorante.

Le immagini della sua caduta hanno subito destato preoccupazione, sia per i tifosi americani sia per quelli milanisti: ecco cosa filtra.

Pulisic a terra con gli USA: attimi di paura, la dinamica dell’infortunio ora preoccupa

L’azione incriminata è arrivata nel primo tempo di USA-Australia. Dopo un contatto con un avversario, il numero 10 americano si è accasciato a terra, visibilmente dolorante.

Al 27’ il giocatore del Milan, toccato dall’avversario, è caduto. Tentando di rialzarsi ha comunque effettuato il passaggio, per poi accasciarsi dolorante e ha chiesto il cambio alla panchina. Motivo questo per il quale ora il Milan è seriamente preoccupato.

Le immagini hanno mostrato i compagni di squadra accorrere subito in suo aiuto, mentre lo staff medico della nazionale statunitense valutava le sue condizioni. Il gesto sportivo e la tenacia di Pulisic, che ha provato a proseguire nonostante il dolore, hanno colpito i tifosi presenti allo stadio.

Il Milan monitora la situazione

In attesa di esami più approfonditi, la preoccupazione cresce a Milanello. L’americano, protagonista in questa prima parte di stagione, è un punto chiave nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il Milan, già alle prese con alcuni giocatori non al meglio, non può permettersi un nuovo stop in vista dei prossimi impegni di Serie A. La speranza è che si tratti solo di una contusione e che il giocatore possa tornare a disposizione già nei prossimi giorni.

Nei commenti dei tifosi sui social non manca la polemica contro le amichevoli internazionali giocate fuori calendario, ritenute troppo rischiose per i club.

Pulisic: un giocatore fondamentale per i rossoneri

Christian Pulisic è diventato subito uno dei protagonisti del Milan. La sua velocità e la capacità di creare superiorità numerica lo hanno reso indispensabile per l’attacco rossonero.

Ogni infortunio che lo coinvolge genera timore, segno di quanto sia diventato centrale nel progetto del club. Ora resta da capire se l’allarme rientrerà in breve tempo o se Fonseca dovrà studiare alternative. La certezza è che il Milan non può fare a meno di un giocatore con il suo peso tecnico e caratteriale.